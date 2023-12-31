В Петербурге задержали подозреваемого в двойном поджоге покрышек в одной и той же парадной. Ночью шины задымили опять

Серийного поджигателя задержали в Петербурге по делу об умышленном повреждении имущества. Он настойчиво жег шины в одной и той же парадной.

34-летнего жителя юга Петербурга задержали накануне около четырех дня на улице Орджоникидзе, стало известно «Фонтанке» 31 декабря. По версии следствия, именно он около часа ночи 28 декабря принес и поджег автомобильные покрышки в парадной дома на улице Репищева. А потом вернулся днем и проделал всё то же самое во второй раз.



Сначала сами жители, а потом пожарные тушили возгорание.