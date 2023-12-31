В Петербурге задержали подозреваемого в двойном поджоге покрышек в одной и той же парадной. Ночью шины задымили опять

Серийного поджигателя задержали в Петербурге по делу об умышленном повреждении имущества. Он настойчиво жег шины в одной и той же парадной.
Сначала сами жители, а потом пожарные тушили возгорание.
Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное повреждение имущества». Подозреваемого, который ранее привлекался к уголовной ответственности за подделку документов, поместили в изолятор временного содержания.
В
Возможно, подозреваемый не одинок в желании заработать таким образом. Около трех ночи 31 декабря пожарных вызвали в парадную