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    В Петербурге задержали подозреваемого в двойном поджоге покрышек в одной и той же парадной. Ночью шины задымили опять

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    Серийного поджигателя задержали в Петербурге по делу об умышленном повреждении имущества. Он настойчиво жег шины в одной и той же парадной.

    34-летнего жителя юга Петербурга задержали накануне около четырех дня на улице Орджоникидзе, стало известно «Фонтанке» 31 декабря. По версии следствия, именно он около часа ночи 28 декабря принес и поджег автомобильные покрышки в парадной дома на улице Репищева. А потом вернулся днем и проделал всё то же самое во второй раз.

    Сначала сами жители, а потом пожарные тушили возгорание.

    Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное повреждение имущества». Подозреваемого, который ранее привлекался к уголовной ответственности за подделку документов, поместили в изолятор временного содержания.

    В ГУ МВД уточняют, что мотивом к поджогу стали 25 тысяч рублей. «Мужчина пояснил правоохранителям, что в канале одного из мессенджеров ему предложили подзаработать и поджечь покрышки у двери по адресу проживания якобы "наркосбытчика". За такие действия ему перечислили 25 000 рублей на криптокошелек», — объяснили в полиции.

    Возможно, подозреваемый не одинок в желании заработать таким образом. Около трех ночи 31 декабря пожарных вызвали в парадную дома 5, корпус 1 по Будапештской улице. Как сообщает пресс-служба МЧС Петербурга, горела обстановка лестничной клетки на площади 20 квадратных метров. В полчетвертого ночи возгорание было ликвидировано. По данным «Фонтанки», на месте нашли подгоревшую шину.

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    Комментарии 19

    Гость31 Дек 2023 в 11:40
    На Репищевой улице!
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