В двух парадных в разных районах Петербурга с небольшой разницей задымились шины. Полиция ищет поджигателей

Поджигателей шин в парадных ищут в Петербурге. В один дом пироман приходил дважды за день.



В единую службу спасения 112 сообщение о задымлении в парадной дома на Репищевой улице поступило накануне около трех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 декабря . На место прибыл участковый, которому местные жители рассказали, что имел место двойной поджог. Сначала дым заметили около часа ночи. Камеры сняли неизвестного с большой сумкой, который проник в здание с черной лестницы. В тот же день еще один мужчина принес две автомобильные покрышки уже около часа дня. После его ухода опять произошло задымление.

