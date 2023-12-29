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    В двух парадных в разных районах Петербурга с небольшой разницей задымились шины. Полиция ищет поджигателей

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    Поджигателей шин в парадных ищут в Петербурге. В один дом пироман приходил дважды за день.

    В единую службу спасения 112 сообщение о задымлении в парадной дома на Репищевой улице поступило накануне около трех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 декабря. На место прибыл участковый, которому местные жители рассказали, что имел место двойной поджог. Сначала дым заметили около часа ночи. Камеры сняли неизвестного с большой сумкой, который проник в здание с черной лестницы. В тот же день еще один мужчина принес две автомобильные покрышки уже около часа дня. После его ухода опять произошло задымление.

    В полицию поступило аж два заявления: от сотрудника ТСЖ о порче домового имущества, а также от местной жительницы, которой огонь «облизал» дверь.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    А около четырех дня в МЧС поступило сообщение о пожаре в парадной дома на Дунайском проспекте, 24. На лестничной площадке шестого этажа нашли три подожженные шины. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Пожар оперативно ликвидировали. На улице за работой сотрудников МЧС наблюдали 20 эвакуированных жильцов.

    Жильцы пяти квартир на шестом этаже в ходе опроса рассказали, что никаких конфликтов у них не было.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    ПоджогШиныАвтомобильные покрышки
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