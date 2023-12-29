В двух парадных в разных районах Петербурга с небольшой разницей задымились шины. Полиция ищет поджигателей

Поджигателей шин в парадных ищут в Петербурге. В один дом пироман приходил дважды за день.
В единую службу спасения 112 сообщение о задымлении в парадной дома на Репищевой улице поступило накануне около трех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР)
В полицию поступило аж два заявления: от сотрудника ТСЖ о порче домового имущества, а также от местной жительницы, которой огонь «облизал» дверь.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
А около четырех дня в МЧС поступило сообщение о пожаре в парадной дома на Дунайском проспекте, 24. На лестничной площадке шестого этажа нашли три подожженные шины. Площадь возгорания составила
Жильцы пяти квартир на шестом этаже в ходе опроса рассказали, что никаких конфликтов у них не было.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.