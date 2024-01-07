Покрышки украинского блогера Шария продолжают гореть в подъездах Петербурга: стали известны еще два адреса

Список адресов, по которым в подъездах жителей Петербурга и Ленобласти жгут покрышки, пополнился еще двумя улицами. По информации 47news, резина горела и чадила у двери в подъезде девятиэтажки на улице Славы в Новом Девяткино. Как стало известно «Фонтанке», жженую резину поздно ночью 7 января также обнаружили в девятиэтажном доме на улице Ленской в Красногвардейском районе.
Накануне вечером
Серия поджогов автомобильных колес в подъездах и на пожарных лестницах в Петербурге и Ленобласти началась в конце прошлого года. По данным «Фонтанки» и 47news, горящие шины — это месть украинского блогера Анатолия Шария «коллеге» по Телеграму Петру Луневу, более известному как Одиссей. В прошлом блогеры пытались запустить криптопирамиду, но в ноябре 2023 года между ними произошел конфликт.
Несмотря на то, что сам Одиссей сейчас проживает в Таиланде, в Петербурге остаются его близкие. Так, 28 декабря покрышки загорелись на Дунайском проспекте — это квартира жены Лунева, в тот же день огонь вспыхнул возле квартиры отца и матери Одиссея, 30 и 31 числа горящие покрышки обнаружены рядом с квартирой родственников Лунева и его супруги.
На данный момент число арестованных за поджоги в Петербурге и Ленобласти перевалило за десяток, однако все они дропы, нанятые с помощью анонимного телеграм-канала. Подозреваемые проходят по