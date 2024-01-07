Покрышки украинского блогера Шария продолжают гореть в подъездах Петербурга: стали известны еще два адреса

Список адресов, по которым в подъездах жителей Петербурга и Ленобласти жгут покрышки, пополнился еще двумя улицами. По информации 47news, резина горела и чадила у двери в подъезде девятиэтажки на улице Славы в Новом Девяткино. Как стало известно «Фонтанке», жженую резину поздно ночью 7 января также обнаружили в девятиэтажном доме на улице Ленской в Красногвардейском районе.

Накануне вечером 27-летний мужчина рассказал полиции свою версию поджога автомобильных покрышек у квартиры матери в Новом Девяткино, уточняет 47news. Он живет там же, но на соседней улице. Мужчина считает, что его пытались запугать, поскольку он входил в близкий круг консультанта по криптовалюте и телеграм-блогера Петра Лунева. В команде отвечал за благотворительные проекты.