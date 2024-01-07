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    Покрышки украинского блогера Шария продолжают гореть в подъездах Петербурга: стали известны еще два адреса

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    Список адресов, по которым в подъездах жителей Петербурга и Ленобласти жгут покрышки, пополнился еще двумя улицами. По информации 47news, резина горела и чадила у двери в подъезде девятиэтажки на улице Славы в Новом Девяткино. Как стало известно «Фонтанке», жженую резину поздно ночью 7 января также обнаружили в девятиэтажном доме на улице Ленской в Красногвардейском районе.

    Накануне вечером 27-летний мужчина рассказал полиции свою версию поджога автомобильных покрышек у квартиры матери в Новом Девяткино, уточняет 47news. Он живет там же, но на соседней улице. Мужчина считает, что его пытались запугать, поскольку он входил в близкий круг консультанта по криптовалюте и телеграм-блогера Петра Лунева. В команде отвечал за благотворительные проекты.

    Серия поджогов автомобильных колес в подъездах и на пожарных лестницах в Петербурге и Ленобласти началась в конце прошлого года. По данным «Фонтанки» и 47news, горящие шины — это месть украинского блогера Анатолия Шария «коллеге» по Телеграму Петру Луневу, более известному как Одиссей. В прошлом блогеры пытались запустить криптопирамиду, но в ноябре 2023 года между ними произошел конфликт.

    Несмотря на то, что сам Одиссей сейчас проживает в Таиланде, в Петербурге остаются его близкие. Так, 28 декабря покрышки загорелись на Дунайском проспекте — это квартира жены Лунева, в тот же день огонь вспыхнул возле квартиры отца и матери Одиссея, 30 и 31 числа горящие покрышки обнаружены рядом с квартирой родственников Лунева и его супруги.

    На данный момент число арестованных за поджоги в Петербурге и Ленобласти перевалило за десяток, однако все они дропы, нанятые с помощью анонимного телеграм-канала. Подозреваемые проходят по 167-й статье УК РФ — «Умышленное повреждение чужого имущества». По информации «Фонтанки», на данный момент правоохранительные органы намерены объединить дела в одно.

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    Анатолий ШарийПетр ЛуневГорящие покрышки
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