Огонь снова «постучал» во входную дверь петербуржцев. В этот раз горели не покрышки

В Петербурге настоящая «эпидемия» пожаров в подъездах — 7 января вспыхнула дверь в жилом доме № 191 на набережной реки Фонтанки. Пожар возник в 18:47 на втором этаже. Горела входная дверь в одну из квартир, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Через 11 минут пожар потушили. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что покрышки горели в подъезде девятиэтажки на улице Славы в Новом Девяткино, также жженую резину поздно ночью 7 января обнаружили в многоквартирном доме на улице Ленской в Красногвардейском районе.