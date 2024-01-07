Огонь снова «постучал» во входную дверь петербуржцев. В этот раз горели не покрышки

В Петербурге настоящая «эпидемия» пожаров в подъездах — 7 января вспыхнула дверь в жилом доме
Ранее «Фонтанка» писала о том, что покрышки горели в подъезде девятиэтажки на улице Славы в Новом Девяткино, также жженую резину поздно ночью 7 января обнаружили в многоквартирном доме на улице Ленской в Красногвардейском районе.
В конце декабря было зафиксировано пять подобных случаев. Все «пострадавшие» так или иначе связаны с петербургским телеграм-блогером Петром Луневым, более известным как Одиссей. В прошлом он пытался запустить криптопирамиду вместе с украинским блогером Анатолием Шарием, однако в ноябре 2023 года между ними произошел конфликт. Сейчас Одиссей живет в Таиланде, но в городе на Неве у него остаются родственники и знакомые, которые, по данным «Фонтанки» и 47news, стали жертвами мести Шария.
Поджогами занимаются дропы, нанятые с помощью анонимного телеграм-канала. Подозреваемые проходят по