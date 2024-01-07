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    Огонь снова «постучал» во входную дверь петербуржцев. В этот раз горели не покрышки

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    В Петербурге настоящая «эпидемия» пожаров в подъездах — 7 января вспыхнула дверь в жилом доме № 191 на набережной реки Фонтанки. Пожар возник в 18:47 на втором этаже. Горела входная дверь в одну из квартир, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Через 11 минут пожар потушили. Сведения о пострадавших не поступали.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, что покрышки горели в подъезде девятиэтажки на улице Славы в Новом Девяткино, также жженую резину поздно ночью 7 января обнаружили в многоквартирном доме на улице Ленской в Красногвардейском районе.

    В конце декабря было зафиксировано пять подобных случаев. Все «пострадавшие» так или иначе связаны с петербургским телеграм-блогером Петром Луневым, более известным как Одиссей. В прошлом он пытался запустить криптопирамиду вместе с украинским блогером Анатолием Шарием, однако в ноябре 2023 года между ними произошел конфликт. Сейчас Одиссей живет в Таиланде, но в городе на Неве у него остаются родственники и знакомые, которые, по данным «Фонтанки» и 47news, стали жертвами мести Шария.

    Поджогами занимаются дропы, нанятые с помощью анонимного телеграм-канала. Подозреваемые проходят по 167-й статье УК РФ — «Умышленное повреждение чужого имущества». По информации «Фонтанки», на данный момент правоохранительные органы намерены объединить дела в одно.

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    ПоджогиГорящие покрышкиПожарПожар в Петербурге
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