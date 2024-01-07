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    В России найден мертвым журналист, освещавший события в Мариуполе

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    Российский журналист Александр Рыбин, освещавший события в Мариуполе, найден мертвым в Ростовской области. Об этом 7 января сообщает 161.RU и телеграм-канал «Рабкор» со ссылкой на друга и мать Рыбина.

    Тело журналиста нашли около трассы в районе города Шахты. Причина смерти пока не установлена.

    РИА Новости уточняет, что 30 декабря Рыбин находился в Мариуполе, где вел репортажи о ситуации в городе.

    Александр Рыбин был внештатным автором «Ленты.ру» с 2014 года. Также он освещал события на Ближнем Востоке и в Африке.

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