В России найден мертвым журналист, освещавший события в Мариуполе

Российский журналист Александр Рыбин, освещавший события в Мариуполе, найден мертвым в Ростовской области. Об этом 7 января сообщает 161.RU и телеграм-канал «Рабкор» со ссылкой на друга и мать Рыбина.



Тело журналиста нашли около трассы в районе города Шахты. Причина смерти пока не установлена.

РИА Новости уточняет, что 30 декабря Рыбин находился в Мариуполе, где вел репортажи о ситуации в городе.

Александр Рыбин был внештатным автором «Ленты.ру» с 2014 года. Также он освещал события на Ближнем Востоке и в Африке.