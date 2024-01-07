В Москве задержали уроженца Таджикистана из-за роликов, в которых унижали русских девушек

Следственный комитет задержал уроженца Таджикистана, известного в Сети по роликам, в которых он высмеивает россиянок на улицах Москвы. В его видео заметили признаки «унижения человеческого достоинства девушек славянской наружности». Возбуждено уголовное дело.



Как сообщает 7 января пресс-служба Главного следственного управления СК России по Москве, уголовное дело возбудили по пункту «в» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Поводом послужил видеоролик, который мужчина снял и распространил в интернете не позднее 9 декабря прошлого года. Следствие предполагает, что автор сделал это из неприязни к русским девушкам.

