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    В Москве задержали уроженца Таджикистана из-за роликов, в которых унижали русских девушек

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    Следственный комитет задержал уроженца Таджикистана, известного в Сети по роликам, в которых он высмеивает россиянок на улицах Москвы. В его видео заметили признаки «унижения человеческого достоинства девушек славянской наружности». Возбуждено уголовное дело.

    Как сообщает 7 января пресс-служба Главного следственного управления СК России по Москве, уголовное дело возбудили по пункту «в» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Поводом послужил видеоролик, который мужчина снял и распространил в интернете не позднее 9 декабря прошлого года. Следствие предполагает, что автор сделал это из неприязни к русским девушкам.

    Блогер задержан, участвует в следственных действиях. Правоохранительные органы проверяют и другие его ролики, а также других участников съемок.

    Накануне разобраться в ситуации поручил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Те самые ролики, о которых идет речь, заметно возмутили патриотически настроенную общественность. В них, например, было показано, что московские девушки якобы готовы поцеловать буквально первого встречного и поделиться номером своего телефона. Отмечается, что большинство видеозаписей имеют постановочный характер.

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    Гость07 Янв 2024 в 19:03
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