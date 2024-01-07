В Москве задержали уроженца Таджикистана из-за роликов, в которых унижали русских девушек

Следственный комитет задержал уроженца Таджикистана, известного в Сети по роликам, в которых он высмеивает россиянок на улицах Москвы. В его видео заметили признаки «унижения человеческого достоинства девушек славянской наружности». Возбуждено уголовное дело.
Как сообщает 7 января пресс-служба Главного следственного управления СК России по Москве, уголовное дело возбудили по
Блогер задержан, участвует в следственных действиях. Правоохранительные органы проверяют и другие его ролики, а также других участников съемок.
Накануне разобраться в ситуации поручил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Те самые ролики, о которых идет речь, заметно возмутили патриотически настроенную общественность. В них, например, было показано, что московские девушки якобы готовы поцеловать буквально первого встречного и поделиться номером своего телефона. Отмечается, что большинство видеозаписей имеют постановочный характер.