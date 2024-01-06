Поцелуй первого встречного. Бастрыкин поручил проверить блогера из Таджикистана, унижающего москвичек

Следственный комитет России 6 января сообщил о начале доследственной проверки в связи с публикацией в интернете видеороликов явно оскорбительного характера. Некий выходец из Таджикистана записывает на улицах Москвы ролики с девушками, выставляя их в негативном свете и сопровождая унизительными комментариями. Отмечается, что материалы вызвали волну возмущения в социальных сетях.
По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина на руководителя ГСУ СК России по городу Москве Александра Стрижова был возложен контроль и анализ процесса проверки по данному инциденту. Ожидается, что в ближайшее время будет представлен доклад о ходе расследования.
Предположительно речь идет о блогере, который в своих роликах высмеивает россиянок на улицах Москвы. Например, они якобы готовы поцеловать буквально первого встречного и поделиться номером своего телефона. Ряд патриотически настроенных пабликов в социальных сетях и телеграм-каналов призвали устроить блогеру «показательную порку». При этом отмечается, что большинство роликов имеют постановочный характер.