Поцелуй первого встречного. Бастрыкин поручил проверить блогера из Таджикистана, унижающего москвичек

Следственный комитет России 6 января сообщил о начале доследственной проверки в связи с публикацией в интернете видеороликов явно оскорбительного характера. Некий выходец из Таджикистана записывает на улицах Москвы ролики с девушками, выставляя их в негативном свете и сопровождая унизительными комментариями. Отмечается, что материалы вызвали волну возмущения в социальных сетях.



По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина на руководителя ГСУ СК России по городу Москве Александра Стрижова был возложен контроль и анализ процесса проверки по данному инциденту. Ожидается, что в ближайшее время будет представлен доклад о ходе расследования.

