Собчак заявила о побеге Ивлеевой за границу. В ответ блогер записала видео из морозного Петербурга

Блогер Анастасия Ивлеева опровергла информацию о своем отъезде за границу, размещённую в телеграм-канале Ксении Собчак. По версии Собчак, Ивлеева уехала, потому что опасается последствий своей вечеринки на фоне повторного задержания рэпера Vacio (Николая Васильева). В ответ на это Ивлеева записала видео из Петербурга и опубликовала в своем телеграм-канале.



«Поздравляю вас с наступившим Новым годом и с наступающим Рождеством. Передаю вам морознейший привет из города Санкт-Петербург. Здесь я провожу свои праздники с семьей, с друзьями и близкими. Это классное время, когда можно отдохнуть и выдохнуть и перезагрузиться. Поэтому рекомендую вам поменьше сидеть в интернете и побольше проводить времени в эти чудесные деньки с близкими и родными. Берегите себя», — заявила Ивлеева.

