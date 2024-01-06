Собчак заявила о побеге Ивлеевой за границу. В ответ блогер записала видео из морозного Петербурга

Блогер Анастасия Ивлеева опровергла информацию о своем отъезде за границу, размещённую в телеграм-канале Ксении Собчак. По версии Собчак, Ивлеева уехала, потому что опасается последствий своей вечеринки на фоне повторного задержания рэпера Vacio (Николая Васильева). В ответ на это Ивлеева записала видео из Петербурга и опубликовала в своем телеграм-канале.
«Поздравляю вас с наступившим Новым годом и с наступающим Рождеством. Передаю вам морознейший привет из города Санкт-Петербург. Здесь я провожу свои праздники с семьей, с друзьями и близкими. Это классное время, когда можно отдохнуть и выдохнуть и перезагрузиться. Поэтому рекомендую вам поменьше сидеть в интернете и побольше проводить времени в эти чудесные деньки с близкими и родными. Берегите себя», — заявила Ивлеева.
Собчак оперативно отреагировала на ее выступление. По словам журналиста, она получила информацию об отъезде блогера от двух адвокатов, занимающихся делом рэпера Vacio.
«Даже не знаю, радоваться или огорчаться (тому, что Ивлеева осталась в России. — Прим. ред.). Надеюсь, никто ни за кем не придет», — подытожила Собчак.