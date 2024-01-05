Елочка, живи! Куда сдать елку на переработку в Петербурге и Ленобласти

Отшумели празднества, и горожане уже потихоньку стали избавляться от новогодних деревьев. Жизнь лесной красавицы не обязательно должна заканчиваться на свалке — хвойное деревце и ветки в Петербурге и Ленобласти можно сдать в переработку. Уже сегодня, 5 января, в городе и области стартовала акция «Елки, палки и щепа», организованная АНО «Экологические добровольческие проекты».



Ёлки, сосны и пихты, а также ветки и даже осыпавшиеся иголки переработают в щепу, которая пойдет на подстилку и подкормку в конюшни, приюты и питомники для животных, а также в городские хозяйства для мульчирования растений. Среди получателей щепы, сообщают организаторы, РКЦентр помощи диким животным «Велес», Царскосельский КСК «Александрова дача» в Павловске, Детская Конная Академия «Рутения», конно-сказочный хутор в Токсово, Конный клуб «Паж» в Кингисеппе и другие.

