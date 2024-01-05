Елочка, живи! Куда сдать елку на переработку в Петербурге и Ленобласти

Отшумели празднества, и горожане уже потихоньку стали избавляться от новогодних деревьев. Жизнь лесной красавицы не обязательно должна заканчиваться на свалке — хвойное деревце и ветки в Петербурге и Ленобласти можно сдать в переработку. Уже сегодня, 5 января, в городе и области стартовала акция «Елки, палки и щепа», организованная АНО «Экологические добровольческие проекты».
Ёлки, сосны и пихты, а также ветки и даже осыпавшиеся иголки переработают в щепу, которая пойдет на подстилку и подкормку в конюшни, приюты и питомники для животных, а также в городские хозяйства для мульчирования растений. Среди получателей щепы, сообщают организаторы, РКЦентр помощи диким животным «Велес», Царскосельский КСК «Александрова дача» в Павловске, Детская Конная Академия «Рутения», конно-сказочный хутор в Токсово, Конный клуб «Паж» в Кингисеппе и другие.
Для того, чтобы принять участие в акции, нужно выполнить всего лишь одно условие — снять с деревца мишуру, блестки, скотч и упаковочные материалы. А вот ветки, обработанные искусственным снегом, увы, сдавать нельзя — зверям на щепе спать и немножечко жевать, напоминают организаторы.
В городе уже действуют стационарные пункты приема и временные акции по 29 адресам в 6 районах города и 5 районах области, но точки сбора постоянно добавляются.
Основную активность по сборке елок организаторы планируют развернуть в выходные 14 и 20–21 января.
Ставшие ненужными деревья можно привезти по следующим адресам:
В Петербурге:
- Купчино — Пражская, 35. Адрес: Петербург, Сквер у ДОТ № 20, Пражская, д 35. Дата работы: 20 января. Время работы: 12:00 — 14:00.
- Купчино — Софийская, 40к1. Адрес: Петербург, Софийская улица, д. 40/1 (в сквере, на месте детской площадки). Дата работы: 20 января. Время работы: 11:00 — 13:00.
- Купчино — Турку, 22к5. Адрес: Петербург, Улица Турку, д. 22/5 (парковка перед детской площадкой). Дата работы: 20 января. Время работы: 12:00 — 14:00.
- МО Автово. Адрес: Петербург, ул. Краснопутиловская, д.27. Дата работы: 8 — 26 января кроме субботы и воскресенья. Время работы: 9:00 — 18:00.
- МО Гавань — Галерный проезд. Адрес: Петербург, Галерный проезд, д. 5. Дата работы: 14 января. Время работы: 12:00 — 13:00.
- МО Гавань — Морская набережная. Адрес: Петербург, Морская набережная. д. 9. Дата работы: 14 января. Время работы: 13:30 — 14:30.
- МО Гавань — улица Шевченко. Адрес: Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 29. Дата работы: 14 января. Время работы: 15:00 — 16:00.
- МО Ульянка. Адрес: Петербург, ул. Генерала Симоняка, д. 9 (Администрация МО Ульянка). Дата работы: 11 — 21 января. Время работы: 9:00 — 18:00.
- Парашютная, 60В. Адрес: Петербург, ул.Парашютная, д.60В. Дата работы: 20 января. Время работы: 8:00 — 22:00.
- Площадь Мужества. Адрес: Петербург, пр. Мориса Тореза, д. 8. Дата работы: 21 января. Время работы: 13:00 — 15:00.
- Юнона. Адрес: Петербург, Юнона, ул. Маршала Казакова, д. 35Ш, нижняя парковка ярмарки «Юнона». Дата работы: 21 января. Время работы: 12:00 — 14:00.
В Ленобласти:
- Гатчина — Аэродром. Адрес: Гатчина, угол ул. Авиатриссы Зверевой и ул. Диагональной. Дата работы: 21 января. Время работы: 12:00 — 14:00.
- Гатчина — Пятёрочка на Хохлова. Адрес: Гатчина, Пятёрочка, ул. Хохлова, д. 8. Дата работы: 21 января. Время работы: 12:00 — 14:00
- Гатчина — ТРК Гатчина. Адрес: Гатчина, ТРК Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 15. Дата работы: 21 января. Время работы: 12:00 — 14:00
- Кингисепп — конный клуб «Паж». Адрес: Кингисепп, парк Романовка, конный клуб «Паж». Дата работы: 9 — 27 января. Время работы: 9:00 — 18:00
- Кингисепп, Большая Советская, 41. Адрес: Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 41. Дата работы: 27 января. Время работы: 12:00 — 14:00.
- Кингисепп, Вокзальная, 10. Адрес: Кингисепп, ул. Вокзальная, 10 (рядом с контейнером «Сердце ДоброТы». Дата работы: 27 января. Время работы: 12:00 — 14:00.
- Кингисепп, Восточная, 10. Адрес: Кингисепп, ул. Восточная, 10 (рядом с контейнером «Сердце ДоброТы». Дата работы: 27 января. Время работы: 12:00 — 14:00.
- Кириши, Ледовая арена. Адрес: Кириши, газон за Ледовой ареной ««Кириши». Дата работы: 4 — 21 января. Время работы: круглосуточно.
- Кириши, На Восточной. Адрес: Кириши, Ул. Восточная 4, пустырь около гаражей рядом с домом. Дата работы: 4 — 21 января. Время работы: круглосуточно.
- Кириши, Парк «Прибрежный». Адрес: Кириши, Парк «Прибрежный» (у креста), Пересечение Волховской наб. с ул. Нефтехимиков. Дата работы: 4 — 21 января. Время работы: круглосуточно.
- Кириши, Парк семейного отдыха. Адрес: Кириши, Парк семейного отдыха, у входа со стороны пр. Ленина 11а. Дата работы: 4 — 21 января. Время работы: круглосуточно.
- Кириши, Парковка магазина «Волна». Адрес: Кириши, Парковка магазина «Волна», ул. Нефтехимиков, 30. Дата работы: 4 — 21 января. Время работы: круглосуточно.
- Кириши, стадион «Нефтяник». Адрес: Ленинградская область, Кириши, ул.Строителей, д.5. Дата работы: 4 — 21 января. Время работы: круглосуточно.
- Кириши, стадион «Энергетик». Адрес: Ленинградская область, Кириши, ул.Комсомольская д. 7. Дата работы: 4 — 21 января. Время работы: круглосуточно.
- МЕГА Дыбенко. Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, Мурманское ш., д.1. Дата работы: 8 — 30 января. Время работы: 10:00 — 22:00.
- МЕГА Парнас. Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, КАД, 117-й километр, внешнее кольцо, 1. Дата работы: 8 — 31 января. Время работы: 10:00 — 22:00.
- Точка Возврата. Адрес: Ленинградская область, посёлок Аннино, напротив массива улица Садовая д. 4. Дата работы: 4 — 31 января. Время работы: круглосуточно.
Можно передать на выхаживание и растение в горшке. Их принимают по следующим адресам:
- Адмиралтейский р-н СПб, близ метро Технологический институт. Типография «Северное сияние». Приём горшечных хвойных с 9 по 31 января с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00. Адрес: улица 4-я Красноармейская 6, первый этаж, вход с улицы, вывеска «Типография».
- Выборгский район СПб, Парголово. Ежедневно с 3 по 31 января с 10 до 17 часов. Конный реабилитационный центр «Кентаврик». Адрес: посёлок Парголово, дорога в Каменку, участок 3.
- Кировский р-н СПб, близ метро Автово. Улица Кронштадтская 7 (Центр экологического образования лицея № 389 — обойти здание лицея справа и далее вглубь двора). Приём горшечных хвойных с 9 по 31 января по будним дням с 9 утра. Оставить на вахте экоцентра для Веры Ивановны или Галины Петровны.
- Красносельский район СПб, с 9 января, пересечение пр. Героев и ул. Маршала Захарова.
- Красносельский район СПб, АКЦИЯ Сдавать и не Сдаваться, воскресенье, 21 января, с 12 до 14 часов.
- Курортный район СПб, Сестрорецк — по договорённости с Любовью, с 3 января.
- Пушкинский район СПб, город Пушкин, Дом молодёжи «Царскосельский», Магазейная ул. 42. Приём ёлочек с 9 января с 10:00 до 18:00 в будние дни в ДМ «Царскосельский» в фойе первого этажа.