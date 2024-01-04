Умерла молодая амурская тигрица, которую нашли на трассе Хабаровск — Владивосток

В Хабаровском крае умерла молодая амурская тигрица, которая два дня назад вышла на трассу Хабаровск — Владивосток. Там ее, предположительно, сбила машина. Подробности 4 января сообщает центр «Амурский тигр».
Центр «Амурский тигр»
Специалисты отмечают, что шансов выжить у хищницы изначально было мало, но они боролись за ее жизнь до последнего. Возраст тигрицы был около 3 лет, она крайне истощена, однако внешних ранений и переломов костей у нее не обнаружили. Кровь отправили на анализы. Больше предстоит выяснить в ходе вскрытия.
Центр «Амурский тигр»
Отмечается, что хищники не могут добывать себе еду из-за болезни, травмы или недостатка объектов питания. Все три причины могут переплестись, в результате чего потерявшее бдительность животное оказывается на неосвещенном участке дороге, где попадает под машину.
Центр «Амурский тигр» выразил благодарность людям, которые сообщили про лежащую на трассе тигрицу. Это помогло предотвратить возможные ДТП и вероятные нежелательные последствия от встречи с тигром для других граждан.