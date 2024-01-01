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    ДК Льва Лурье сделал бесплатной аудиопрогулку по блокадной Петроградской стороне

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    Дом культуры Льва Лурье с 1 января сделал бесплатной свою аудиоэкскурсию по Петроградской стороне периода блокады Ленинграда.

    «В основе аудиопрогулки — десятки блокадных дневников жителей Петроградской стороны, — рассказывают в ДК. — Среди адресов — Левашовский хлебозавод, где даже в самые сложные дни не прекращалось производство хлеба, берег Малой Невки, откуда черпали воду, Печатный двор, во время пожара которого спасали уцелевшие от огня книги, дом академика Дмитрия Лихачёва и множество других ничем не примечательных зданий, в которых жили и выживали ленинградцы».

    Аудиопрогулка сделана в формате телеграм-бота. Он пришлёт карты, аудиозаписи, фотографии и другие исторические материалы. Слушателям понадобятся наушники, смартфон и приложение «Телеграм».

    Прогулка, рассчитанная на аудиторию 18+, займет около двух часов, начинаясь от станции метро «Чкаловская» и заканчиваясь в Пушкарском саду.

    О том, как выглядели улицы Петроградской стороны, рассказывает Софья Лурье.

    Получить прогулку и инструкции к ней можно на сайте. Пройти с экскурсией получится в любой день и время.

    27 января 2024 года исполняется 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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