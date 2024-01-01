ДК Льва Лурье сделал бесплатной аудиопрогулку по блокадной Петроградской стороне

Дом культуры Льва Лурье с 1 января сделал бесплатной свою аудиоэкскурсию по Петроградской стороне периода блокады Ленинграда.
«В основе аудиопрогулки — десятки блокадных дневников жителей Петроградской стороны, — рассказывают в ДК. — Среди адресов — Левашовский хлебозавод, где даже в самые сложные дни не прекращалось производство хлеба, берег Малой Невки, откуда черпали воду, Печатный двор, во время пожара которого спасали уцелевшие от огня книги, дом академика Дмитрия Лихачёва и множество других ничем не примечательных зданий, в которых жили и выживали ленинградцы».
Аудиопрогулка сделана в формате телеграм-бота. Он пришлёт карты, аудиозаписи, фотографии и другие исторические материалы. Слушателям понадобятся наушники, смартфон и приложение «Телеграм».
Прогулка, рассчитанная на аудиторию 18+, займет около двух часов, начинаясь от станции метро «Чкаловская» и заканчиваясь в Пушкарском саду.
О том, как выглядели улицы Петроградской стороны, рассказывает Софья Лурье.
Получить прогулку и инструкции к ней можно на сайте. Пройти с экскурсией получится в любой день и время.
27 января 2024 года исполняется 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.