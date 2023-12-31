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    Небензя в ООН после атаки на Белгород: чем больше угроз, тем жестче действия. Число жертв обстрела растет

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    63 комментария

    Число жертв атаки на Белгород выросло до 20 человек. Об этом 31 декабря сообщает МЧС России. Тем временем, проходит собрание Совета безопасности ООН, собранное после обстрела.

    «Где сегодня эти люди, которые пачками и толпами приходят на заседания, запрошенные Киевом», — выразил недоумение постпред России при организации Василий Небензя. Он напомнил, что буквально накануне на Совбезе ООН обсуждали ракету, которая залетела из Украины на территорию Польши, однако найти ее следы так и не смогли.

    Постпред России отметил, что одной из целей атаки на Белгород оказался спорткомплекс «Динамо», где шли тренировки в детьми. «Преднамеренный, неизбирательный удар по мирному городу», — охарактеризовал произошедшее Небензя.

    Собравшимся он показал последствия атаки. По словам постпреда России в ООН, к произошедшему 30 декабря в Белгороде «причастны американские и британские консультанты».

    Небензя добавил, что одна из целей России — ликвидация угроз из территорий, прилегающих к границам. «Чем больше нам будут создавать эти угрозы, тем жестче будем действовать мы. Думаю, всем должно быть понятно», — заявил постпред России при Совбезе ООН.

    Напомним, что обстрел Белгорода произошел днем 30 декабря. По последним данным, погибли 20 человек, травмы различной степени тяжести получили 111. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Из Москвы в Белгород направлены медики и группа МЧС России.

    Подробнее о том, что известно об атаке на Белгород, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 63

    Гость31 Дек 2023 в 02:09
    Опять красная линия?
    +2−0
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