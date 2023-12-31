От Пугачевой до SHAMAN: показываем ретроспективу новогодних телешоу российского ТВ

Через считаные часы на российском ТВ начнут показывать телевизионные шоу к Новому году. На Первом канале это «Новогодняя ночь на Первом», а на «России-1» — ставший уже символом стабильности «Голубой огонек на Шаболовке». 31 декабря, в канун Нового года, «Фонтанка» показывает ретроспективу новогодних телешоу российского телевидения с 2013 года.

Тогда, в начале 2013 года, в съемках праздничных выпусков приняли участие практически все звезды, которых россияне привыкли видеть на телевидении. В числе селебрити были Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Лолита Милявская, София Ротару, Николай Басков, Валерий Меладзе, Максим Галкин* и даже актер, а ныне действующий президент Украины Владимир Зеленский. Последний участвовал в «Голубом огоньке» и в 2014 году, а вот с 2015-го его уже было не встретить. Однако это сложно было заметить, ведь в остальном лица оставались теми же, даже в «ковидные» выпуски. В 2023 году ситуация изменилась: например, не стало на экране завсегдатая Валерия Меладзе, зато появился певец SHAMAN, чета Скабеевых-Поповых и еще ряд новых лиц.

Чьи лица украсят новогодние ТВ-шоу 2023–2024 ? Кажется, в этом году стабильность тоже под вопросом: после скандала с вечеринкой Насти Ивлеевой в «Мутаборе» ее участники Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Anna Asti, Дима Билан рискуют лишиться эфиров. По данным РБК, они могут остаться на фоновых кадрах, но их собственные выступления на сцене под вопросом.

*Максим Галкин признан Минюстом иностранным агентом в РФ в 2022 году

