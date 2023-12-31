От Пугачевой до SHAMAN: показываем ретроспективу новогодних телешоу российского ТВ

Любовь Хмелевская
Через считаные часы на российском ТВ начнут показывать телевизионные шоу к Новому году. На Первом канале это «Новогодняя ночь на Первом», а на
Тогда, в начале 2013 года, в съемках праздничных выпусков приняли участие практически все звезды, которых россияне привыкли видеть на телевидении. В числе селебрити были Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Лолита Милявская, София Ротару, Николай Басков, Валерий Меладзе, Максим Галкин* и даже актер, а ныне действующий президент Украины Владимир Зеленский. Последний участвовал в «Голубом огоньке» и в 2014 году, а вот с
Однако это сложно было заметить, ведь в остальном лица оставались теми же, даже в «ковидные» выпуски. В 2023 году ситуация изменилась: например, не стало на экране завсегдатая Валерия Меладзе, зато появился певец SHAMAN, чета Скабеевых-Поповых и еще ряд новых лиц.
Чьи лица украсят новогодние ТВ-шоу
*Максим Галкин признан Минюстом иностранным агентом в РФ в 2022 году