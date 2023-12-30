Мэр Белгорода попросил жителей дать обратную связь по работе укрытий

Система оповещения в Белгороде отработала по алгоритму. Она была запущена одновременно с оповещением ответственных за доступ в укрытия. Об этом вечером 30 декабря сообщил мэр города Валентин Демидов.
«Специалисты проинформировали всех руководителей управляющих компаний. Они обеспечивали доступ. После отбоя команды укрытия закрыли», — написал Демидов. Он также обратился к жителям Белгорода с просьбой «дать обратную связь, если по каким-то адресам ответственные отработали невовремя».
Валентин Демидов также сообщил о том, что в городе развернуты 5 пунктов временного размещения. «Всем горожанам, которые захотят временно выехать из своих домов - такую возможность обеспечим», — заявил он.
Демидов добавил, что все праздничные мероприятия в городе официально отменены.
Обстрел Белгорода произошел днем 30 декабря. В результате погибли 14 человек, 108 получили ранения различной степени тяжести. Подробнее о произошедшем читайте здесь.