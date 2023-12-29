Россия может отправить к Луне сразу два аппарата. Это будет всего на треть дороже

Два аппарата «Луна-27» обойдутся на 30–35% дороже, чем один. Об этом сообщает ТАСС в пятницу,
«Изготовление второго аппарата вызовет подорожание всей экспедиции — но не в два раза, а процентов на 30–35», — сказал он. Так произойдет, продолжил специалист, потому что будет испытываться один макет для двух копий, а это «очень экономит силы на отработку».
По мнению Зеленого, такой подходит позволить кратно увеличить эффективность научной миссии.
Запуск станций «Луна-27а» и «Луна-27б» может пройти с промежутком в шесть-девять месяцев.
В рамках миссии «Луна-27» планируется отработать технологии высокоточной и безопасной посадки на естественном спутнике Земли, а также провести исследования Луны в районе Южного полюса.
Утром 20 августа Роскосмос сообщил о потере связи с «Луной-25» и признал, что аппарат прекратил свое существование. Глава госкорпорации назвал официальную причину крушения.