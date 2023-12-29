Россия может отправить к Луне сразу два аппарата. Это будет всего на треть дороже

Два аппарата «Луна-27» обойдутся на 30–35% дороже, чем один. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 29 декабря , со ссылкой на научного руководителя Института космических исследований, научного руководителя первого этапа лунной программы, академика Льва Зеленого.

«Изготовление второго аппарата вызовет подорожание всей экспедиции — но не в два раза, а процентов на 30–35», — сказал он. Так произойдет, продолжил специалист, потому что будет испытываться один макет для двух копий, а это «очень экономит силы на отработку».

По мнению Зеленого, такой подходит позволить кратно увеличить эффективность научной миссии.

