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    «Заварушку» на КАД составили две заурядные аварии

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    Вечерняя массовая «заварушка» на КАД оказалась не такой уж массовой и обошлась без пострадавших.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 28 декабря в 20:25 на 29-м километре внутреннего кольца на севере КАД столкнулись три попутные легковые машины, перекрыв вторую полосу. В 22:07 в том же месте не смогли разъехаться ещё две легковушки. В этих авариях никто не пострадал.

    Очевидцы, напомним, насчитали больше машин. По их словам, началось всё с четырех и дошло почти до десяти.

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