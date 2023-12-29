«Заварушку» на КАД составили две заурядные аварии

Вечерняя массовая «заварушка» на КАД оказалась не такой уж массовой и обошлась без пострадавших.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 28 декабря в 20:25 на 29-м километре внутреннего кольца на севере КАД столкнулись три попутные легковые машины, перекрыв вторую полосу. В 22:07 в том же месте не смогли разъехаться ещё две легковушки. В этих авариях никто не пострадал.
Очевидцы, напомним, насчитали больше машин. По их словам, началось всё с четырех и дошло почти до десяти.