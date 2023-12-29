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    «Считайте подбитых сами». На КАД собрали массовую «заварушку» в несколько заходов

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    Массовая авария затормозила кольцевую автодорогу на севере Петербурга поздним вечером 28 декабря. Началось все с четырех машин и дошло почти до десяти.

    ДТП произошло в районе 30-го километра КАД, между Буграми и Мурино, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». «Заварушка на КАД у Мурманки. Считайте подбитых сами», — пишет Дмитрий, запечатлевший картину ближе к ночи. На видео можно насчитать восемь-девять стоящих на «аварийке» автомобилей.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    По словам очевидцев, успевших проехать мимо раньше, в районе 21:30 — 22:00 там стояло только четыре машины: грузовик и три легковые.

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    ПетербургДТПДТП в ПетербургеКАДДТП на КАДМассовая авария
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