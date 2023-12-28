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    Подробности ДТП с маршруткой у Коммунара: пострадавших стало больше, предполагаемый виновник — иностранец

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    Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с рейсовым автобусом в Гатчинском районе Ленобласти. Число пострадавших выросло, теперь их 14 человек. Как заявили в Следкоме 28 декабря, проводится проверка об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Оба водителя, по данным «Фонтанки», приехали в Россию из-за границы.

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    ДТП произошло 27 декабря около 16:30 на 6-м километре подъезда к городу Коммунару. Как стало известно «Фонтанке», за рулём рейсового автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту «Питеравто» № 529 Гатчина — Павловск, находился 57-летний гражданин Киргизии, зарегистрированный в РФ. По предварительной версии, он не справился с управлением и ударил встречную «Сканию» с полуприцепом. Грузовиком управлял 41-летний мужчина, который получил гражданство РФ в 2008 году. В отношении водителя автобуса вынесено постановление об административном правонарушении по статье 12.24, часть 2, КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Водитель автобуса в этом году пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, водитель грузовика — девять раз. Штрафы у обоих оплачены.

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    Оба водителя получили сочетанную травму и в состоянии средней степени тяжести были доставлены в ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая межрайонная больница». В течение вечера и ночи в больницу и в травмпункт в Пушкине обратились и 12 пассажиров автобуса. Их после оказания медпомощи отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

    Фото:
    Прокуратура     Ленинградской области
    Фото:
    Прокуратура     Ленинградской области

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