Подробности ДТП с маршруткой у Коммунара: пострадавших стало больше, предполагаемый виновник — иностранец

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с рейсовым автобусом в Гатчинском районе Ленобласти. Число пострадавших выросло, теперь их
ДТП произошло 27 декабря около 16:30 на 6-м километре подъезда к городу Коммунару. Как стало известно «Фонтанке», за рулём рейсового автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту «Питеравто»
Оба водителя получили сочетанную травму и в состоянии средней степени тяжести были доставлены в ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая межрайонная больница». В течение вечера и ночи в больницу и в травмпункт в Пушкине обратились и