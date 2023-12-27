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    В ДТП с маршруткой и грузовиком в Коммунаре пострадали 13 человек

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    Стали известны подробности аварии с рейсовым автобусом, которая произошла днем 27 декабря в Гатчинском районе Ленобласти. Травмы получили больше десятка пассажиров.

    Около 16:30 на 2-м километре подъезда к поселку Коммунар 57-летний водитель автобуса ПАЗ маршрута №528 по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим там грузовиком Scania с полуприцепом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. За рулем большегруза был 41-летний водитель.

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    В результате аварии водителя автобуса госпитализировали в тяжелом состоянии. В больницу с различными травмами также доставили 12 пассажиров маршрутки. Полиция ведет проверку по факту произошедшего. Ее ход взяла на контроль районная прокуратура.

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