В ДТП с маршруткой и грузовиком в Коммунаре пострадали 13 человек

Стали известны подробности аварии с рейсовым автобусом, которая произошла днем 27 декабря в Гатчинском районе Ленобласти. Травмы получили больше десятка пассажиров.
Около 16:30 на 2-м километре подъезда к поселку Коммунар 57-летний водитель автобуса ПАЗ маршрута №528 по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим там грузовиком Scania с полуприцепом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. За рулем большегруза был 41-летний водитель.
В результате аварии водителя автобуса госпитализировали в тяжелом состоянии. В больницу с различными травмами также доставили 12 пассажиров маршрутки. Полиция ведет проверку по факту произошедшего. Ее ход взяла на контроль районная прокуратура.