Закон парных случаев: в Коммунаре маршрутка разбилась о грузовик

Полиция и прокуратура Гатчинского района Ленобласти устанавливают обстоятельства ДТП с участием маршрутки, произошедшего 27 декабря в Коммунаре. Это уже второе столкновение автобуса и грузового автомобиля в Петербурге и области за день.



Авария произошла в пятом часу вечера на Железнодорожной улице Коммунара, пишет 47News. По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Scania, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти. В аварию попал автобус №529 маршрута «Гатчина — Павловск».