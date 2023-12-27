    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -5

    1 м/с, с-в

    750мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.71eur101.35

    Закон парных случаев: в Коммунаре маршрутка разбилась о грузовик

    260
    1 комментарий

    Полиция и прокуратура Гатчинского района Ленобласти устанавливают обстоятельства ДТП с участием маршрутки, произошедшего 27 декабря в Коммунаре. Это уже второе столкновение автобуса и грузового автомобиля в Петербурге и области за день.

    Авария произошла в пятом часу вечера на Железнодорожной улице Коммунара, пишет 47News. По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Scania, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти. В аварию попал автобус №529 маршрута «Гатчина — Павловск».

    ПоделитьсяПоделиться

    На фото с места ДТП видно, что у грузовика сильно разбита кабина, а у автобуса серьезно повреждена передняя часть с водительской стороны. Предварительно, водителя пришлось вызволять спасателям. Информация о его состоянии уточняется.

    Днем ПАЗик с пассажирами попал в ДТП с грузовиком в Петербурге. На Суздальском проспекте автобус не пропустила выезжавшая с прилегающей территории снегоуборочная машина, из-за чего он опрокинулся на бок. Пострадала пассажирка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Ленинградская областьДТПДТП с автобусомДТП с грузовиком
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close