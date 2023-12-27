Закон парных случаев: в Коммунаре маршрутка разбилась о грузовик

Полиция и прокуратура Гатчинского района Ленобласти устанавливают обстоятельства ДТП с участием маршрутки, произошедшего 27 декабря в Коммунаре. Это уже второе столкновение автобуса и грузового автомобиля в Петербурге и области за день.
Авария произошла в пятом часу вечера на Железнодорожной улице Коммунара, пишет 47News. По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Scania, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти. В аварию попал автобус №529 маршрута «Гатчина — Павловск».
На фото с места ДТП видно, что у грузовика сильно разбита кабина, а у автобуса серьезно повреждена передняя часть с водительской стороны. Предварительно, водителя пришлось вызволять спасателям. Информация о его состоянии уточняется.
Днем ПАЗик с пассажирами попал в ДТП с грузовиком в Петербурге. На Суздальском проспекте автобус не пропустила выезжавшая с прилегающей территории снегоуборочная машина, из-за чего он опрокинулся на бок. Пострадала пассажирка.