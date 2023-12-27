    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -5

    1 м/с, с-в

    750мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.71eur101.35

    Регистратор заснял, как снегоуборщик опрокинул маршрутку на Суздальском проспекте

    1995
    8 комментариев

    «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Авария с автобусом и снегоуборочной техникой, произошедшая 27 декабря в Выборгском районе Петербурга, попала в объектив видеорегистратора проезжавшей мимо машины. Камера сняла, как удар отвала уложил маршрутку в сугроб.

    Столкновение произошло около 15:45 на Суздальском проспекте, возле дома 26 по Придорожной аллее, сообщали в петербургском главке. 33-летний водитель снегоуборочной машины на базе «Скании», выезжая с прилегающей территории, не пропустил ехавший по проспекту автобус ПАЗ 205-го маршрута. На записи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что спецтехника поддела автобус отвалом, отчего маршрутка воткнулась носом в сугроб, развернулась на 180 градусов и легла на бок.

    ПоделитьсяПоделиться

    В результате аварии травмы получила 67-летняя пассажирка автобуса. Женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Полиция ведет проверку по факту произошедшего.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДТПДТП в ПетербургеДТП с автобусомДТП со снегоуборочной техникой
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close