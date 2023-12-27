Регистратор заснял, как снегоуборщик опрокинул маршрутку на Суздальском проспекте

Авария с автобусом и снегоуборочной техникой, произошедшая 27 декабря в Выборгском районе Петербурга, попала в объектив видеорегистратора проезжавшей мимо машины. Камера сняла, как удар отвала уложил маршрутку в сугроб.
Столкновение произошло около 15:45 на Суздальском проспекте, возле дома 26 по Придорожной аллее, сообщали в петербургском главке. 33-летний водитель снегоуборочной машины на базе «Скании», выезжая с прилегающей территории, не пропустил ехавший по проспекту автобус ПАЗ 205-го маршрута. На записи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что спецтехника поддела автобус отвалом, отчего маршрутка воткнулась носом в сугроб, развернулась на 180 градусов и легла на бок.
В результате аварии травмы получила 67-летняя пассажирка автобуса. Женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Полиция ведет проверку по факту произошедшего.