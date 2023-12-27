Устала возить пассажиров. Маршрутка упала на бок на Суздальском проспекте

Состояние в декабре — областная маршрутка, которая упала на бок на севере Петербурга. Все из-за того, что автобусу не предоставили преимущество.



Авария произошла вечером 27 декабря на Суздальском проспекте. Как пояснили «Фонтанке» в комитете Ленобласти по транспорту, предварительно, машина выезжала с заправки и не предоставила преимущество, из-за чего столкнулась с маршруткой, и та упала на бок.