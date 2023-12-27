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    Устала возить пассажиров. Маршрутка упала на бок на Суздальском проспекте

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    Состояние в декабре — областная маршрутка, которая упала на бок на севере Петербурга. Все из-за того, что автобусу не предоставили преимущество.

    Авария произошла вечером 27 декабря на Суздальском проспекте. Как пояснили «Фонтанке» в комитете Ленобласти по транспорту, предварительно, машина выезжала с заправки и не предоставила преимущество, из-за чего столкнулась с маршруткой, и та упала на бок.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Пробка собралась на повороте с Суздальского проспекта на проспект Культуры.

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    На место прибыли спасатели. Они попытались оттащить маршрутку с дороги.

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    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что автобус столкнулся со снегоуборочной техникой. Машина выехала с прилегающей территории и не предоставила преимущество в движении, из-за чего столкнулась с рейсовым автобусом № 205. В результате ДТП госпитализирована 67-летняя пассажирка в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку.

    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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