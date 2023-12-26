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    Видео: на севере Петербурга неизвестный бросил под автомобиль петарду

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    11 комментариев

    Ночной взрыв потревожил жителей дома на проспекте Художников в Петербурге. Как стало известно «Фонтанке» 26 декабря, кто-то решил насолить одному из жильцов и кинул под его машину петарду.

    «Фонтанка.ру»

    По предварительным данным, черная машина приехала во двор около двух часов ночи 25 декабря. Автомобиль остановился возле белой «Шкоды». Затем неизвестный что-то поджег и кинул это из окна машины прямо под припаркованный автомобиль, который принадлежит 27-летнему петербуржцу. После того, как злоумышленник скрылся, прозвучал взрыв. У машины и еще нескольких соседних авто сработала сигнализация. По информации «Фонтанки», видимых повреждений у автомобиля нет.

    Владелец авто написал заявление в полицию.

    Петарда
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    Комментарии 11

    Гость26 Дек 2023 в 18:02
    сейчас защитники которые противу зеленого и зеленого цвета которым мерещится везде и всюду Магомаев наш Муслим используют для нападения петарды марки "Корсар" жахает корсар прилично воронка от корсара сигаретная пачка вширь вдлину и в глувину факел и вспышка света и искра достаточно приличные децибэлл хватает для срабатывания на машине стоящей в том же дворе аварийки сигнализации электроники электрозажигания. при потеках на земле масла резиновой крошки пороха пыжа чижа бензина солярки возможно воизгорание самоподжог и воспламенение резиновых покрышек автомобиля, картера двигателя и переносе пожара выше в салон автомобиля, в капот автомобиля в багажник автомобиля. при стоимости петарды сам не покупал но рублей триста видимо сгорает автомобиль стоимостью дороже трехсот рублей. 1 машинка сувенирная в магазине не дешевле 300 рублей.
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