Видео: на севере Петербурга неизвестный бросил под автомобиль петарду

Ночной взрыв потревожил жителей дома на проспекте Художников в Петербурге. Как стало известно «Фонтанке» 26 декабря, кто-то решил насолить одному из жильцов и кинул под его машину петарду.
«Фонтанка.ру»
По предварительным данным, черная машина приехала во двор около двух часов ночи 25 декабря. Автомобиль остановился возле белой «Шкоды». Затем неизвестный что-то поджег и кинул это из окна машины прямо под припаркованный автомобиль, который принадлежит 27-летнему петербуржцу. После того, как злоумышленник скрылся, прозвучал взрыв. У машины и еще нескольких соседних авто сработала сигнализация. По информации «Фонтанки», видимых повреждений у автомобиля нет.
Владелец авто написал заявление в полицию.