Тайный Санта. Что подарить коллегам, о которых ничего не знаешь

Последние рабочие дни уходящего года, горящие дедлайны и «давайте уже после Нового года». Вы с коллегами решаете сыграть в Тайного Сайту и вытягиваете имя сотрудника, о котором или которой ничего не знаете? «Фонтанка» подготовила список бюджетных (и не очень) подарков, способные обрадовать самого закоренелого Гринча.

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Новогодняя атрибутика — практически беспроигрышный вариант. Исключение: коллеги, которые не празднуют, но тогда что они забыли в Тайном Санте? Тем, кто все-таки ждет Новый год, можно подарить набор елочных игрушек. Рекомендуем присмотреться к необычным или раритетным экземплярам, например, советским. Где их найти, мы писали вот здесь.



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Хорошим подарком станут и гирлянды. Выбор последних тоже велик: интерьерные в виде шишек — прозрачных стеклянных, серебряных и золотых, резные деревянные или ламповые со снеговиками или другими тематическими фигурками внутри. Только берите подлиннее или два комплекта сразу.



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Еще один вариант — зимняя одежда. Дарить свитер не рекомендуем, можно не угадать предпочтения и размер, зато от милых вязаных варежек или пары носков для дома скорее всего никто не откажется. Туда же веселые домашние тапки или удобные в носке чуни. На крайний случай, можно даже плед — кутаться в зябкие рабочие дни: для стиляг — в клетку, для сотрудников с хорошим чувством юмора — в виде лаваша.

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Подарки согревающие — подарочный набор листового чая, кофейные дрипы, варенье с необычным вкусом — фейхоа, манго, можжевельник или грецкие орехи. Дарить кружки на Тайного Санту постепенно становится моветоном, но присмотритесь к офисной чашке коллеги, вдруг ее тоже пора обновить. Например, красивой керамической ручной работы или с юмористической надписью.

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Для тех, чьи сердца вышеперечисленным уже не отогреть, — отличным подарком станут специи для глинтвейна и бутылка красного полусухого. Если согревающее ваш подопечный все же любит употреблять прохладным, в качестве подарка подойдут охлаждающий стержень с аэратором и красивые фужеры. А в дамской сумочке может пригодиться штопор. Единственное, рекомендуем дождаться корпоратива и понаблюдать за подопечным, чтобы случайно не огорошить трезвенника.



Фото: flowwow.com Фото: ozon.ru Фото: luxberry.ru Поделиться Поделиться





Подарки атмосферные — аромасвечи и диффузоры. Наиболее уместны будут новогодние мотивы: с ароматом мандаринов, имбирного печенья, хвои и корицы. Ламповости подарку добавит необычная надпись на свече: пожелание или аффирмация. Коллеге, которая постоянно жалуется на чужой парфюм и посторонние запахи, дарить аромоподарки не рекомендуется.



Фото: modi.ru Фото: modi.ru Фото: vsedrugoeshop.ru Поделиться Поделиться





Порадовать коллегу можно и спа-процедурами. Например, сертификатом в салон или различными приятными штучками для домашней ванны. Шипящие бомбочки, соль и кусковое мыло ручной работы поможет снять усталость после тяжелого рабочего дня. Бонусом можно подарить столик-полку для ванны с креплением под фужер и другие атрибуты антистресс-вечера.



Фото: ozon.ru Фото: leonardo.ru Фото: ozon.ru Фото: ozon.ru Фото: ozon.ru Поделиться Поделиться





Не стоит забывать о хобби и развлечениях. Присмотритесь к простым настолкам для небольшой компании, раскраскам для взрослых и картинам по номерам. Коллеге, который никогда не пройдет равнодушным мимо увядающего фикуса на подоконнике, можно подарить набор для выращивания зелени или коврик для пересадки цветов. Любителю путешествовать — удобную надувную подушку в самолет: не ту, что надевается на шею, а для полноценного отдыха с прорезями для рук.

Фото: market.yandex.ru Фото: ozon.ru Поделиться Поделиться





Косметические подарки никогда не потеряют своей актуальности. Дарить средства для лица — дело рисковое, вы можете ошибиться с типом кожи или не знать о наличии аллергии на те или иные компоненты, а вот с питательным кремом для рук, смягчающим бальзамом для губ или сахарным скрабом прогадать гораздо труднее.

Фото: marmalato.ru Фото: modi.ru Фото: modi.ru Поделиться Поделиться



