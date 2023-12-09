Космонавт и ватный поваренок. Где купить советские ёлочные игрушки в Петербурге

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС Поделиться Поделиться





Украшать ёлку в стиле ретро собираются не только власти Петербурга, но и обычные жители города. В Северной столице вырос спрос на советские елочные игрушки, рассказали их продавцы и коллекционеры. «Фонтанка» узнала, где и за сколько их можно купить, а также — как правильно выбрать.



Подборку самых дорогих советских елочных украшений на днях опубликовал сервис объявлений Avito. Часть объявлений на момент подготовки материала уже была снята с продажи, в том числе самый ценный предмет — набор по мотивам сказки «Чиполлино», выставленный за 460 тысяч рублей.



Зато в наличии набор игрушек «Конек-горбунок», выпущенный в 1970-е годы. Продавец из Москвы предлагает его за 210 тысяч рублей. «Состояние всех игрушек от очень хорошего до люкса. Набор полный», — говорится в объявлении.



Фото: avito.ru Поделиться Поделиться





Такие сказочные наборы начали выпускать в 1950-е, после 150-летнего юбилея Александра Пушкина. Сначала на елках советских граждан появились Руслан и Людмила, сватья баба Бабариха, Гвидон, Золотая Рыбка. Чуть позже на смену им пришли «Колобок», «Айболит», «Чиполлино».

Игрушки массового производства продаются по более демократичным ценам. Например, два ящика шишек, сосулек, воробьев и Дедов Морозов можно купить за 10 тысяч рублей.



Фото: avito.ru Поделиться Поделиться





Игрушки, посвященные теме космоса, стоят от 490 до 850 рублей за штуку. Впрочем, около некоторых космонавтов и ракет есть отметка, что они уже забронированы. /



Фото: avito.ru Поделиться Поделиться





Помимо привычных стеклянных игрушек, продавцы предлагают украшения из ваты, которые выпускались преимущественно в 30–50-х годах. Этого материала было в избытке и стоил он дешево. Но теперь такие игрушки бюджетными назвать сложно.



Например, ватный поваренок обойдется в 50 тысяч рублей. «Редкая, в отличном состоянии, без реставрации ватная ёлочная игрушка СССР», — сообщает продавец из Петербурга на Avito. Клоуна из ваты можно купить за 17 тысяч рублей.



Фото: avito.ru Поделиться Поделиться





Фото: avito.ru Поделиться Поделиться





Еще один популярный в советское время тип игрушек — изделия из картонажа. Традиция еще в 19 веке пришла из Германии. Мастера из Дрездена выпускали тисненые фигурки, склеенные из половинок выпуклого картона, покрытых золотой и серебряной красками, отмечают в пресс-службе Avito. Эти украшения были недорогими и прочными, что сделало их популярными по всему миру. В СССР игрушки из картона производили в частных мастерских в 1920-х годах, а фабричные появились только в 1940-х. Они имели более плоскую форму, но были также популярными и доступными для всех.



Фигурки рыб, птиц, зверей и героев сказок были самыми распространенными, а шаблоны для их изготовления можно было найти в советских журналах и газетах. Сейчас игрушка в виде собаки продается за 300 рублей, в виде курицы — за 200 рублей.



Фото: avito.ru Поделиться Поделиться





Но встречаются игрушки, которые представляют ценность для коллекционеров. Например, полумесяц из объемного картонажа, сделанный в 30–40-х годах, стоит 25 тысяч рублей.



Фото: avito.ru Поделиться Поделиться





Набор советских картонажных игрушек 1980-х годов на «Яндекс-Маркете» стоит 1599 рублей. В нем восемь фигурок — ежики, рыбки, кораблики, петушок и козленок.



Фото: market.yandex.ru Поделиться Поделиться





Помимо агрегаторов, винтажные украшения на елку также продает сообщество «Вконтакте»

«Ёлочные игрушки и книги СССР». Сейчас там представлено 549 товаров.

Среди самых дорогих предметов — кукла-пеленашка из ваты за 3000 рублей и мачеха из «Морозко» за 6500 рублей, есть сосульки и подвески за 200 рублей.



Агитационные советские елочные игрушки в виде буденновцев, а также шариков со звездами и серпом и молотом и можно найти в интернет-магазине «Советский фарфор». Впрочем, сказочные персонажи и игрушки в форме шишек и фруктов в нем тоже представлены. Например, набор «Малютка» для маленькой ёлки в родной коробке обойдется в 7500 рублей. Всего в нем 54 игрушки.



Фото: sov-far.ru Поделиться Поделиться





В Петербурге в офлайне самый большой выбор винтажных игрушек на блошином рынке на Удельной. Коллекционеры ищут их также по скупкам и антикварным магазинам, обмениваются между собой. В последнее время набирает популярность тренд винтажных маркетов для широкой аудитории. Например, 10 декабря в гостинице «Астория» пройдет Astoria Vintage & Home Market, посвященный эстетике и традициям зимних праздников. Там будут представлены, в том числе елочные игрушки, рассказали организаторы. Например, советские фрукты из ваты, стекла и картонажа, а также немецкие «трофейные» игрушки из бус. Компанию им составят изделия современных дизайнеров, выполненные в исторической традиции из папье-маше, картонажа и ваты.

Кто продает и покупает советские елочные игрушки?

Большинство продавцов советских елочных игрушек — это сами коллекционеры. По словам основательницы группы «Вконтакте» «Ёлочные игрушки и книги СССР» Евы Костомаровой, она начала собирать свою коллекцию чуть больше двух лет назад. «После смерти мамы мне в наследство досталась её квартира, там я и нашла коробку со старыми елочными игрушками из детства, которые мама не выкинула, а бережно завернула и хранила на антресолях. Начала их разбирать, нахлынули воспоминания. Потом поняла, что многих игрушек, которые я помню из детства, не хватает. Стала искать, где их можно купить», — рассказала она.



Часто люди продают игрушки большими лотами. Ева стала покупать такие наборы ради интересных ей предметов, а ненужные — выставлять на продажу. «Покупателей понемногу становилось все больше. Многие люди, так же, как и я, искали определенные игрушки, просили помочь с их поиском. Так понемногу это и разрослось», — говорит она. Со временем хобби превратилось в бизнес.



«Самое ценное остается в коллекции, но мы ее ротируем», — говорит Маша Гончарова, которая будет участвовать в Astoria Vintage & Home Market. По ее словам, в ее с супругом собственной коллекции пять больших коробок винтажных игрушек. «Мы можем нарядить елку только овощами или только домиками», — рассказывает она.

Почему советские игрушки стали такими популярными?

«В последнее время спрос на советские игрушки растет», — отмечает Ева Костомарова. По ее словам, многие покупатели пытаются восстановить коллекцию своего детства, а попутно находят и новые игрушки, которые начинают коллекционировать. «Для многих это добрые тёплые и добрые воспоминания из детства, когда родители были еще молоды, бабушки-дедушки живы, мир вокруг был наполнен чудесами и вся жизнь была впереди», — говорит она.



Первые коллекции советских елочных игрушек собирали иностранцы-экспаты, говорит Маша Гончарова. По ее словам, в Европе традиция прервалась в начале 20 века: штучные фигурки сменились стандартными шариками. «Советская елочная игрушка — это сложные фигурки, которыми можно рассказать историю, например, сказку Пушкина. В прикладном искусстве именно такое повествование является ценным, — отмечает коллекционер. — Это что-то прекрасное, яркое, великолепное. То, что сейчас производят, — в разы хуже». Спрос на старинные елочные украшения вписывается и в общий тренд интереса к чему-то винтажному и антикварному.

На маркеты для широкой аудитории приходят люди, которые хотят украсить свой дом или просто в поисках впечатлений.

«Я коллекционирую, потому что мне интересно сравнивать. Например, есть классическая фигурка «Мальчик с дудочкой», чаще всего он выпускался с прищепкой, а в это воскресенье муж принес с Удельной «Мальчика с дудочкой» на подвесе. Или берешь две фигурки клоунов, и они чуть по-разному расписаны или чуть по-разному вылиты. Это ручное производство, и все равно игрушки чуть разные», — рассказывает Маша Гончарова.



Почему некоторые игрушки стоят так дорого?



Чем реже встречаются украшения — тем они дороже, объясняет ценообразование Маша Гончарова. «Самое ценное — то, что выпало из лимита коллекции. Например, делали заявку на производство, но не запустили», — говорит она. По той же причине востребованы среди коллекционеров и маленькие тиражи. Редкостью являются и полные наборы стеклянных игрушек. «Стекло бьется и, если у кого-то эти сеты были, они могли сохраниться не полностью», — комментирует Маша Гончарова. Например, 200–400 тысяч рублей за «сказочный» набор — адекватная цена, считает она.



Самая ценная игрушка в коллекции Евы Костомаровой — астраханский лебедь с крупными блестками. «В моем родном городе была фабрика по производству елочных украшений. Лебеди выпускались малым тиражом, и многие не сохранились из-за тонких дутых элементов. Все игрушки фабрики выдувались и раскрашивались вручную, поэтому двух полностью одинаковых игрушек этой фабрики не встретить», — говорит она.

