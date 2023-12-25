Автошкола с Илоной Накутис. Как выехать из колеи

«Фонтанка.ру»

Зимняя колея таит в себе немало опасностей: резкая потеря управляемости может стать причиной аварии. Да и в целом углубления от колес на дороге в зимнем Петербурге не располагают к расслабленности: одно неловкое движение руля, и машина повисает на днище, беспомощно вращая колесами.



Специально для «Фонтанки» мастер спорта по авторалли Илона Накутис рассказала, как управлять автомобилем, чтобы безопасно выбраться из колеи.

СПРАВКА

Илона Накутис — мастер спорта по авторалли, призер чемпионата Европы 2001 года, чемпион России 2007 года, тренер высшей категории и руководитель Центра водительских тренингов «Драйв Класс».



Как двигаться в колее в городских и загородных условиях, Илона показала на автомобиле с передним приводом Suzuki SX4.

«Основная ошибка людей, двигающихся в колее, это подруливать или сбрасывать газ. Делать этого категорически нельзя — эти действия раскачивают машину, и вас просто выкидывает куда-нибудь. Отловить машину в колее, если вы не имеете специальных навыков, достаточно сложно. Предположим, вы ехали по расчищенной дороге, повернули, а там чистить даже не собираются, и вам придется ехать по этой колее. Самый простой прием — оттормозиться нужно до того, как вы въедете в эту колею, а когда вы уже в нее заехали, ваша задача держать ровный газ и не дёргать руками. И не надо стремиться выехать из колеи. Как встали, так и идёте. На ровном газу, спокойненько. Машина сама себе выбирает места, где она хочет ехать. Самое главное — не сбрасывать газ.



Не надо машину рвать, не надо в колею влетать со скоростью звука и с криком «банзай». Просто ровно оттормозился, подъехал, въехал в колею и держи ровный газ. И опять же чувствуем: где-то, может быть, действительно нужно чуть прибавить, потому что более мягко, более рыхло, здесь убавить и так далее. То есть чувствовать момент, как машина цепляется за эту колею и тянет вас вперед.

Если есть вариант выехать из колеи задним ходом, выезжайте. Смотрите по зеркалам, насколько вы удаляетесь или, наоборот, заезжаете в колею. Для тех, кто не умеет двигаться задним ходом до сих пор — все просто. Куда хвост, туда и руль. То есть куда вам нужно повернуть хвост, то поворачивайте руль.



При движении в колее главное — не делать избыточных движений руками: не перекручивать руль поперек, потому что тогда колеса упрутся в стенку колеи и в пробуксовке машину, естественно, скидывает обратно и может развернуть поперек. Это грубейшая ошибка — пытаться выбраться из колеи. Нужно нащупать контакт колеса с колеей, это достаточно тонкая работа».



Если вы захотите узнать, как двигаться в колее от КамАЗа на лесной дороге, можно разобрать и этот случай. Оставляйте свои пожелания и вопросы к эксперту в комментариях, и Илона обязательно на них ответит.

