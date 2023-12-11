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    Автошкола с Илоной Накутис. Как избежать сноса на трассе

    1972
    10 комментариев

    Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

    Специально для «Фонтанки» мастер спорта по авторалли Илона Накутис будет рассказывать, как предотвратить опасные ситуации на дороге. И как из них выбраться, если они все же произошли. Встречайте новую рубрику «Автошкола с Илоной Накутис».

    В экстренной ситуации правильно работать руками, ногами, а главное — головой, на одних советах водителю не научиться. Здесь нужна многочасовая практика. Как говорят врачи, болезнь проще не допустить, чем лечить. Точно такой же подход должен быть, утверждают эксперты, и при управлении автомобилем. Сегодня речь пойдет о том, как правильно войти в поворот, чтобы не допустить сноса, а вслед за ним и заноса и не оказаться впечатанным в отбойник.

    Илона Накутис — мастер спорта по авторалли, призер чемпионата Европы 2001 года, чемпион России 2007 года, тренер высшей категории и руководитель Центра экстремального вождения «Драйв Класс».

    Современные электронные системы не дают водителю делать грубых ошибок, однако случиться может всякое. Самая распространенная ошибка водителей на заснеженной дороге — это снос, когда на выходе из поворота автомобиль теряет управляемость и движется к обочине по более пологой дуге, чем ожидает от него водитель. Как правило, заканчивается такой маневр плачевно — в сугробе на обочине или, еще хуже, в отбойнике. Причина недостаточной поворачиваемости — скольжение передних шин.

    Почему так происходит и как этого не допустить, рассказывает и показывает на автомобиле с передним приводом Suzuki SX4 Илона Накутис.

    «Происходит это потому, что водитель стремится повернуть как можно раньше, чисто психологически жмется внутрь, зажимает себя внутри поворота. Потому что не видно, что у нас за поворотом, и он как бы режет этот угол, а на выходе из поворота ему уже не справиться, потому что скорость избыточная. Или угол поворота руля сделан слишком острый, слишком большой, не такой, как требует данный поворот. И ему приходится сбрасывать газ, доворачивать еще больше руль, и тем самым он еще больше срывает машину от сцепления с дорогой.

    Это называется ранний вход в поворот. Если слишком резко открыть газ, пойдет снос передней оси. Это закон физики — если ты рано вошел в поворот, то на выходе однозначно тебя начнет выкидывать наружу.

    Основная проблема на скользких дорогах, да на любых дорогах, заключается в правильной оценке скорости подхода к повороту и момент начала торможения, то есть фазы торможения, где вы это делаете.

    Наша с вами задача — научиться правильно видеть траектории входа и выхода из поворота. Прежде чем повернуть, идеально выбрать ту скорость, с которой вы к повороту подходите. Самая большая ошибка, когда водитель, подъезжая к повороту, начинает тормозить. Этого делать вообще категорически нельзя.

    На любом типе привода у вас всегда должна оставаться тоненькая ниточка, связывающая вас с педалью газа, которая нащупывает контакт с дорогой и сохраняет тягу на колесах, потому что для машины это основное, движение — это жизнь.

    В движении делать корректировки однозначно проще и надежнее, чем если вы будете резко тормозить или делать резкие какие-то перекладки рулем, поскольку это провокация автомобиля на какие-то скручивающие действия.

    В идеале погасить скорость нужно до того, как вы начнете поворачивать рулевое колесо. В поворот вы уже должны входить на ровной тяге, ровным газом. Руками вы задаете траекторию движения, а газом, легкими подгазовывающими движениями, поддерживаете сцепление с дорогой такое, чтобы остаться на этой траектории».

    В следующем выпуске Илона Накутис расскажет, как выбираться из сугроба, если вас все-таки туда занесло, и как двигаться, если автомобиль попал в колею. Не пропустите.

    Хотите, чтобы эксперт по контраварийному вождению разобрала ваши ошибки на трассе? Оставляйте ваши вопросы в комментариях.

    Записала рекомендации эксперта Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 10

    Гость11 Дек 2023 в 18:52
    прочитал...
    полная чушь
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