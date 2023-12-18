Автошкола с Илоной Накутис. Как выехать из сугроба

Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

Специально для «Фонтанки» мастер спорта по авторалли Илона Накутис рассказывает, как избежать опасной ситуации на дороге и что делать, если она всё же произошла. В сегодняшнем материале речь пойдет о том, как вызволить машину из сугроба.

Илона Накутис — мастер спорта по авторалли, призер чемпионата Европы 2001 года, чемпион России 2007 года, тренер высшей категории и руководитель Центра водительских тренингов «Драйв Класс».



Как выехать из снежного плена, Илона продемонстрировала на автомобиле с передним приводом Suzuki SX4. Конечно, для того, чтобы показать мастер-класс, Илона забралась в сугроб намеренно. Но на самом деле с такой ситуацией автомобилист в зимнем Петербурге может столкнуться где угодно и когда угодно: прошел снег, и машину завалило на парковке. Или проехал по двору снегоуборщик, и закопал всё на своем пути.



Чтобы выбраться из снежной ловушки, говорит Илона, не надо делать резких движений.

«Предположим, вы вылетели из поворота и уткнулись в сугроб. Кажется, что всё, ку-ку. И вот начинается туда-сюда раскачивание и всё такое.



Первым делом поставьте знак аварийной остановки. Если вы с пассажиром, отправьте его предупреждать людей, которые едут сзади, что у них впереди есть проблемы. Если вы сюда улетели, то вероятность того, что сюда кто-то еще прилетит, как вы понимаете, высока.

Правило, которое незыблемо нужно соблюдать: нужно поставить колеса в прямое положение, параллельно кузову автомобиля. Выезжать нужно всегда по тем следам, по которым заехал, потому что ты уже там всё накатал, прорубать новую гораздо сложнее. Включив заднюю передачу, убедившись в отсутствии помех сзади, ставим колеса прямо и начинаем движение назад. Если вы на механике, отпускайте сцепление плавно, дайте колесам возможность зацепиться. Как только почувствовали напряжение, можно поактивнее газом помочь, но сильно не газовать. Если вы сильно поднимете обороты, пойдет пробуксовка колес и машина начнет закапываться, вы сядете на днище. И дальше, если лопатку с собой не взяли, придется ждать кого-нибудь с лопаткой. Пару раз потихоньку подайте вперед-назад, прикатайте себе место. Как у вас машина зашла в сугроб, точно так же она и выйдет. Также, если вы вылетели и что-то оторвали, то вылезая из этой колеи, вы не оторвете себе еще что-нибудь.



Кстати, хороший прием, когда вы заезжаете на парковке в сугробы. Заехали, прикатали себе место. Чтобы потом было проще выехать, даже если опять насыплет снега, и не пришлось выгребаться. А так — прикатали, и по твердому, уже укатанному снегу спокойно, ровно выезжаете».



Ранее Илона Накутис рассказала и показала, как избежать сноса на трассе. Посмотреть, почитать и намотать на ус можно здесь.



В следующем выпуске Илона поделится наукой, как выбираться, если автомобиль попал в колею.

Если вы хотите, чтобы эксперт разъяснила, как себя вести в той или иной сложной ситуации, оставляйте ваши вопросы в комментариях.

