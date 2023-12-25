    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -4

    1 м/с, ю-в

    738мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.94eur101.29

    Оттепель за неделю растопила почти весь свежий снег в Петербурге

    1490
    5 комментариев

    На минувшей неделе, с 18 по 24 декабря, в Петербург пришла оттепель. Свежий снег быстро таял, не особо задерживаясь, накопившийся присоединялся к нему постепенно. К препятствиям для пешеходов добавились лёд и лужи, а к уборке дорог и тротуаров — прочистка ливнёвок.

    ПоделитьсяПоделиться

    За прошедшие семь дней общая высота снежного покрова в Петербурге выросла всего на 7 см, сообщает 25 декабря пресс-служба комитета по благоустройству. «Казалось, что снег шел часто и плотно, однако из-за плюсовых температур он почти весь превращался в воду», — отмечают в ведомстве. Таял снег, шли дожди, за неделю городские предприятия прочистили более 8 тысяч патрубков и решеток дождеприемников.

    Тем не менее после обильных снегопадов до этого в Петербурге было что вывозить на утилизацию. В сутки в среднем вывозили около 30 тысяч кубометров снежных масс, а всего за минувшую неделю вывезли почти 222 тысячи кубометров. Также на полигон отправлено более 930 кубометров мусора.

    В понедельник, 25 декабря, петербургские улицы чистят 836 машин и 917 дворников. Еще 280 машин и 940 специалистов убирают территории зеленых насаждений.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургУборка улицУборка снега
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close