Оттепель за неделю растопила почти весь свежий снег в Петербурге

На минувшей неделе, с 18 по 24 декабря, в Петербург пришла оттепель. Свежий снег быстро таял, не особо задерживаясь, накопившийся присоединялся к нему постепенно. К препятствиям для пешеходов добавились лёд и лужи, а к уборке дорог и тротуаров — прочистка ливнёвок.
За прошедшие семь дней общая высота снежного покрова в Петербурге выросла всего на
Тем не менее после обильных снегопадов до этого в Петербурге было что вывозить на утилизацию. В сутки в среднем вывозили около
В понедельник, 25 декабря, петербургские улицы чистят