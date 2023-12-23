В МВД Эстонии заявили, что готовы выдать Киеву украинцев, подлежащих мобилизации

Эстония готова выдать властям в Киеве подлежащих мобилизации украинцев, которые находятся в стране. Об этом 23 декабря сообщил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, пишет ERR.
«Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этого человека и выдачей его Украине. В целом мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительства в Эстонии», — цитирует министра издание.
По данным ERR, за временной защитой к Эстонии обратились более 7 тысяч украинских мужчин мобилизационного возраста.
19 декабря на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что генштаб и главком ВСУ Валерий Залужный предложили ему дополнительно мобилизовать 450–500 тысяч человек. Однако Зеленскому «нужно больше аргументов для того, чтобы одобрить подобное». Кроме того, нет в Киеве понимания по ротации и отпускам для тех, кто уже служит.
21 декабря в интервью немецким СМИ министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в 2024 году Киев планирует привлечь к военной службе уехавших за границу украинцев в возрасте от 25 до 60 лет. Позже в минобороны заявили, что журналисты якобы неверно трактовали слова министра. Как пишет ТАСС, в пятницу советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что поддерживает эту идею
22 декабря депутат украинского парламента, член профильного комитета Вадим Ивченко заявил, что в январе в Раду могут внести законопроект о мобилизации, предусматривающий в том числе ответственность для скрывающихся от призыва за рубежом украинцев.