В МВД Эстонии заявили, что готовы выдать Киеву украинцев, подлежащих мобилизации

Эстония готова выдать властям в Киеве подлежащих мобилизации украинцев, которые находятся в стране. Об этом 23 декабря сообщил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, пишет ERR.



«Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этого человека и выдачей его Украине. В целом мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительства в Эстонии», — цитирует министра издание.

По данным ERR, за временной защитой к Эстонии обратились более 7 тысяч украинских мужчин мобилизационного возраста.