Зеленский рассказал о предложении военных мобилизовать еще 450–500 тыс. человек

Генштаб и главком ВСУ Валерий Залужный предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому дополнительно мобилизовать 450–500 тысяч человек. Об этом 19 декабря украинский лидер рассказал на пресс-конференции, его слова приводит РБК.
По словам Зеленского, ему «нужно больше аргументов для того, чтобы одобрить подобное». Кроме того, нет в Киеве понимания по ротации и отпускам для тех, кто уже служит.
Зеленский считает, что на проведение мобилизации в таких объемах понадобится 500 млрд гривен, и он хочет ответа от правительства, откуда на это найдутся деньги.
Западные СМИ с осени неоднократно писали о наличии конфликта и «политического соперничества» между Зеленским и набирающим популярность Залужным. Накануне главком ВСУ раскритиковал решение президента уволить руководителей всех областных военкоматов. Кроме того, генерал призвал «вернуть мобилизацию в те рамки, которые работали раньше», пишет ТАСС.
Залужного критиковали ранее и в офисе Зеленского, после того как главком высказался о «тупике» в конфликте на Украине. Тем не менее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицает наличие какого-либо раскола.
Выборы президента должны были состояться на Украине в следующем году, однако Зеленский считает, что сейчас они «не ко времени» из-за военного положения. 30 ноября депутаты Верховной рады подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Документ был принят представителями всех фракций и групп украинского парламента, отмечает «Лента.ру».