Зеленский рассказал о предложении военных мобилизовать еще 450–500 тыс. человек

Генштаб и главком ВСУ Валерий Залужный предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому дополнительно мобилизовать 450–500 тысяч человек. Об этом 19 декабря украинский лидер рассказал на пресс-конференции, его слова приводит РБК.



По словам Зеленского, ему «нужно больше аргументов для того, чтобы одобрить подобное». Кроме того, нет в Киеве понимания по ротации и отпускам для тех, кто уже служит.

Зеленский считает, что на проведение мобилизации в таких объемах понадобится 500 млрд гривен, и он хочет ответа от правительства, откуда на это найдутся деньги.