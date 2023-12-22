    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -2

    3 м/с, вос

    733мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.94eur101.29

    Огромный столб черного дыма поднялся в небо над Петербургом

    6804
    12 комментариев

    На Шафировском проспекте в Красногвардейском районе пожар — загорелись гаражи. Об этом вечером в пятницу, 22 декабря, рассказали в городском МЧС, а также сообщили читатели «Фонтанки». Судя по фотографиям и видео, в небо поднялся огромный столб черного дыма.

    ПоделитьсяПоделиться

    В МЧС сообщили о возгорании четырех гаражей на общей площади в 60 «квадратов». Службам о пожаре стало известно в 17:40. Сведений о пострадавших не поступало.

    читательница «Фонтанки» Полина

    читатель «Фонтанки»

    К ликвидации огня привлекли 15 человек личного состава и 3 единицы техники.

    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ПожарКрасногвардейский район
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 12

    Гость22 Дек 2023 в 19:18
    видимо не выбрали...
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close