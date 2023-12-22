Огромный столб черного дыма поднялся в небо над Петербургом

На Шафировском проспекте в Красногвардейском районе пожар — загорелись гаражи. Об этом вечером в пятницу, 22 декабря, рассказали в городском МЧС, а также сообщили читатели «Фонтанки». Судя по фотографиям и видео, в небо поднялся огромный столб черного дыма.
В МЧС сообщили о возгорании четырех гаражей на общей площади в 60 «квадратов». Службам о пожаре стало известно в 17:40. Сведений о пострадавших не поступало.
читательница «Фонтанки» Полина
читатель «Фонтанки»
К ликвидации огня привлекли 15 человек личного состава и 3 единицы техники.