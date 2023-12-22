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    Фонд развития промышленности получит 39 млрд рублей на поддержку российского автопрома

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    Правительство РФ выделит около 39 миллиардов рублей в качестве дополнительной поддержки автомобильной отрасли. Средства получит Фонд развития промышленности, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина 22 декабря.

    «Значительная часть этих средств будет направлена на реализацию ключевых проектов ведущих отечественных автопроизводителей, в том числе на проведение перспективных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», — сказал он.

    Дополнительная поддержка призвана помочь отечественным предприятиям в короткие сроки наработать недостающие компетенции и гарантировать стабильную работу конвейеров в условиях санкций, говорится в сообщении правительства. Мишустин добавил, что президент РФ Владимир Путин поручил ускорить освоение производства всех критически важных автомобильных компонентов.

    «Крайне важно, чтобы российские автомобили соответствовали современным техническим требованиям, принятым в мире, и не уступали иностранным моделям по надежности», — сказал премьер.

    Помимо этого Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам отметил, что по итогам 2023 года нужно привлечь не менее 2 триллионов рублей в проекты по выпуску приоритетной продукции, рассказал Мишустин. Хорошим стимулом при этом президент назвал обновление парка общественного транспорта в регионах.

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    Правительство РФМихаил МишустинФонд развития промышленностиРоссийский автопром
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