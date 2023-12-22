Почти на 40%. Российские авиакомпании снизили цены на полеты в новогодние праздники после сообщения ФАС

Российские авиакомпании снизили цены на полеты в новогодние праздники от 7 до 39% после рекомендаций Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщили на сайте ведомства сегодня, 22 декабря.



Регулятор проводил мониторинг минимальной стоимости авиабилетов эконом-класса, включая полеты в новогодние праздничные дни. В результате анализа авиаперевозчикам была дана рекомендация пересмотреть политику формирования цен в период высокого спроса.

«Мониторинг ведется по более чем 330 наиболее востребованным маршрутам», — подчеркнули в ведомстве.