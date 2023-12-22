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    Почти на 40%. Российские авиакомпании снизили цены на полеты в новогодние праздники после сообщения ФАС

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    Российские авиакомпании снизили цены на полеты в новогодние праздники от 7 до 39% после рекомендаций Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщили на сайте ведомства сегодня, 22 декабря.

    Регулятор проводил мониторинг минимальной стоимости авиабилетов эконом-класса, включая полеты в новогодние праздничные дни. В результате анализа авиаперевозчикам была дана рекомендация пересмотреть политику формирования цен в период высокого спроса.

    «Мониторинг ведется по более чем 330 наиболее востребованным маршрутам», — подчеркнули в ведомстве.

    К настоящему моменту к покупке уже доступны билеты со сниженной ценой в направлении юга России, регионов Северного Кавказа, а также в крупнейшие города страны и обратно в период предстоящих праздников. Так, по данным сервиса «Туту.ру», самый дешевый билет из Петербурга в Сочи с 1 по 7 января обойдется в 5 966 рублей, перелет в Минеральные Воды в зимние каникулы будет стоить от 8 211 рублей. А в Калининград можно улететь всего за 3 568 рублей.

    Тем, кто планирует заграничный отдых, стоит приготовиться к повышению цен. Стоимость новогодних туров в теплые страны выросла на 25%.

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