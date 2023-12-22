Дешевле — дома. Россиян предупредили о росте стоимости новогоднего отдыха за границей

Спрос на зимний отдых в теплых странах вырос за год в среднем на 35%, вместе с тем подросла и стоимость туров. Об этом на текущей неделе сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
За год цены по большинству массовых направлений стали выше именно в рублях, в другой валюте — опустились. Так, по данным крупных туроператоров, диапазон рублевых средних чеков новогодних туров в Таиланд за указанный период повысился со
Планируется, что в период с 25 декабря по 8 января на заграничные курорты отправятся около
Тем, кто заграничный отдых в ближайшие недели не планирует, туроператоры предлагают рассмотреть Крым. По данным на