Дешевле — дома. Россиян предупредили о росте стоимости новогоднего отдыха за границей

Спрос на зимний отдых в теплых странах вырос за год в среднем на 35%, вместе с тем подросла и стоимость туров. Об этом на текущей неделе сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).



За год цены по большинству массовых направлений стали выше именно в рублях, в другой валюте — опустились. Так, по данным крупных туроператоров, диапазон рублевых средних чеков новогодних туров в Таиланд за указанный период повысился со 130–135 тыс. рублей на человека до 150–180 тыс. рублей (24,5%), по Турции повышение составило около 20% (с 73–80 до 88–96 тыс. рублей). Чуть менее значительно цена подскочила на отдых в ОАЭ — около 11% (со 137 до 153 тыс. рублей) и в Египте — 10,5% (с 86 до 95 тыс. рублей).