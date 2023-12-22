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    Дешевле — дома. Россиян предупредили о росте стоимости новогоднего отдыха за границей

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    Спрос на зимний отдых в теплых странах вырос за год в среднем на 35%, вместе с тем подросла и стоимость туров. Об этом на текущей неделе сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    За год цены по большинству массовых направлений стали выше именно в рублях, в другой валюте — опустились. Так, по данным крупных туроператоров, диапазон рублевых средних чеков новогодних туров в Таиланд за указанный период повысился со 130–135 тыс. рублей на человека до 150–180 тыс. рублей (24,5%), по Турции повышение составило около 20% (с 73–80 до 88–96 тыс. рублей). Чуть менее значительно цена подскочила на отдых в ОАЭ — около 11% (со 137 до 153 тыс. рублей) и в Египте — 10,5% (с 86 до 95 тыс. рублей).

    Планируется, что в период с 25 декабря по 8 января на заграничные курорты отправятся около 500 тыс. туристов из России. Наибольшим спросом в это время у туристов пользуются турпоездки в ОАЭ, Таиланд, Египет, Турцию, на Шри-Ланку, Мальдивы и Кубу.

    Тем, кто заграничный отдых в ближайшие недели не планирует, туроператоры предлагают рассмотреть Крым. По данным на 10 декабря, отели и санатории были забронированы всего на 20%. Подробнее о ценах и предложениях отдыха в Крыму в зимний период рассказываем здесь.

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    Новый годОтдых за границейАТОР
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