«Ценам падать уже некуда!»: «шторм века» установил свои правила на новогодние каникулы в Крыму

Прогуляться по городским пляжам Евпатории пока сложно — городские власти еще не приступили к устранению последствий Фото: Александра Сотникова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





После чудовищного урагана, который принес на полуостров неожиданный в ноябре снег, погода снова вернулась к определению «крымская зима». Температура скачет от 15 до 5 градусов тепла, иногда идет мелкий дождь, трава зеленеет, розы по-прежнему расцветают, грибники наконец-то могут набрать полные корзины рыжиков и маслят. Поверить, что уже через две недели мы соберемся под нарядными елочками, очень трудно. В новогодние каникулы холодно в Крыму тоже не будет. В праздничную ночь, 31 декабря, синоптики обещают 8–10 градусов тепла, в первых числах января еще выше — плюс 11–12 , такая же температура в Черном море у берегов полуострова. Для отчаянных — возможность окунуться без последствий.



Отельеры, глядя на долгосрочные прогнозы, очень ждут отдыхающих, которых и летом было не очень много, ну а в межсезонье совсем горстка. В основном в санаториях. Но темпы бронирования отелей на новогодние каникулы пока неутешительные — от 10 до 20 процентов, в зависимости от побережья. В основном забронированы пятизвездочные и четырехзвездочные гостиницы и санатории, имеющие собственные бассейны и спа-комплексы. Отдыхающие планируют совместить каникулы и встречу Нового года с оздоровительными процедурами. Например, в самом роскошном отеле полуострова, Mriya Resort&SPA, остались всего несколько самых «экономных» номеров от 136 тысяч рублей за три ночи на двоих. Остальные апартаменты на новогодние праздники уже забронированы.



Зимний Крым для Сочи не конкурент

Зима на набережной Ялты совсем не ощущается — зелено и тепло, не верится, что через три недели пора встречать Новый год Фото: Александра Сотникова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





— Если летом Крым конкурирует с сочинским регионом, то в зимний период отстает сильно и по уровню комфорта, и по разнообразию развлечений, — говорит Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), глава туроператора «Дельфин». — Если туристы выбирают Черноморское побережье для новогодних каникул, то 90 процентов из них выбирают Сочи и окрестности. Отдыхающие понимают, что погода в этот период может быть плохой, поэтому им нужны отели с собственными бассейнами, оздоровительными процедурами, кинозалами, развлекательными программами для себя и детей, а таких в Сочи гораздо больше, чем в Крыму. К тому же здесь и варианты отдыха разнообразней: например, есть развитый горнолыжный курорт, большой парк развлечений для детей. И это мы еще не берем в расчет сегодняшние сложности крымского региона — отсутствие авиасообщения и близость к зоне СВО.



Минус 15 процентов от ценника

В Ялте с уборкой справились быстро, словно и не было ужасного урагана Фото: Александра Сотникова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Несмотря на небольшое пока число туристов, которых ждут на полуострове в новогодние каникулы, Крым упоминается почти во всех рейтингах, которые сейчас составляют туристические порталы и сервисы бронирования.



Например, по данным сервиса бронирования «Твил», самыми недорогими городами для отдыха у моря в декабре стали Евпатория с 1,5 тысячи рублей в сутки и Саки с 1,6 тысячи рублей.

Туроператор «Аллан» составил список самых популярных направлений для новогодних каникул, в которые традиционно вошел Крым. Среди всех черноморских курортов Крым остается самым экономным вариантом.

— На предстоящие новогодние праздники цены в отелях Крыма очень гуманные, я бы сказала, что таких низких расценок не помню, — говорит Наталья Стамбульникова, глава Ассоциации малых отелей Крыма. — Например, в Алуште в прекрасном гостевом доме у моря номер на двоих в сутки с завтраком стоит 2700 рублей, а полный пансион — 3800. Для новогодних каникул на Южном берегу это очень дешево. И при этом ажиотажа среди туристов не наблюдается — на сегодняшний день мы фиксируем уровень бронирования в мини-отелях и гостевых домах на уровне 15 процентов. При таком небольшом спросе многие гостиницы просто решили не проводить встречу Нового года и устроить каникулы себе.



А те, кто решил работать в новогодние праздники, заманивают отдыхающих подарочным новогодним ужином с шашлыками, бесплатными саунами, рыбалками и прочими радостями отпускной жизни.

— Цены в Крыму на новогодний отдых ниже, чем в прошлом сезоне, где-то на 10–15 процентов, — говорит Сергей Ромашкин. — А в Сочи наоборот — плюс 10 процентов, с учетом размера инфляции. Так что те, кто хочет сэкономить и готов потратить время на долгую дорогу, могут отдохнуть с существенно меньшим ценником.



В расчете на таких туристов железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» запускает в Крым два дополнительных поезда — один из Москвы, второй из Санкт-Петербурга, которые будут курсировать на новогодних каникулах. Пока, по данным перевозчика, выкуплены 50 процентов билетов в Крым, так что время запланировать поездку еще есть.



«В домах еще стоит вода»

В первую очередь в Евпатории приводят в порядок набережную — убирают мусор, поваленные деревья и ларьки, чистят плотику от песка и водорослей Фото: Александра Сотникова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





«Да это не пляж, а свалка какая-то, кто к нам, в Орловку, приедет?!» — возмущаются в разнообразных интернет-чатах владельцы гостевых домов крымского побережья.

«У вас только пляж, а у нас всю дорогу шторм уронил, к нам вообще добраться можно только в объезд и по набережной теперь не пройти», — горюют отельеры поселка Морской.



«А в наших домах до сих пор море на первом этаже стоит — так и не откачали еще, хотя канавы копают и техники нагнали», — делятся бедой хозяева пляжных домов в поселке Прибрежное. Здесь ситуация тяжелее всего: пляж превратился в большое соленое озеро, из которого торчат настроенные частные дома и мини-отели.

— Да, отели и дома на первой и второй пляжной линиях сильно пострадали, — говорит Наталья Стамбульникова, глава Ассоциации малых отелей Крыма. — Хозяева устраняют последствия, подали документы на компенсации, но, если говорить о новогодних праздниках, то эти отели работали только летом, поэтому их отсутствие на рынке новогодних предложений туристы не заметят.



Да и в маленькие курортные поселки, где жизнь зимой замирает, на встречу Нового года собирались лишь местные жители или редкие отдыхающие, желавшие полного покоя. Большинство туристов предпочитает города, где есть чем заняться зимой. Или крупные отели с собственной инфраструктурой — от бассейна до кинотеатра.



— Пляжи власти Крыма до новогодних праздников уберут от мусора, набережные очистят, что можно — восстановят, так что последствия шторма на туристов не повлияют, — считает Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР. — Отдыхающие гораздо больше ориентируются на уровень обслуживания в ресторанах и барах, разнообразие развлечений и праздничную атмосферу. Будет где выпить и повеселиться, будет и праздник!



От «шторма века» пострадали 320 населенных пунктов и 18 муниципальных образований Крыма. Только в Большой Ялте повреждены 30 процентов берегоукрепительных сооружений — это более трех километров. 265 тысяч крымчан запросили компенсацию после урагана, общая сумма заявок — около 12 миллиардов рублей. Общий ущерб, нанесенный стихией Крыму и Севастополю, еще подсчитывается. Цены на новогодний отдых в Крыму (номер на двоих без питания, в среднем) Керчь — от 1500 рублей;

Феодосия — от 1400 рублей;

Алушта — от 1700 рублей;

Ялта — от 2500 рублей;

Севастополь — от 2000 рублей;

Евпатория — от 1500 рублей.



О том, что натворила в Крыму стихия на прошлой неделе, мы рассказывали. А также о том, как в Крыму национализируют виллу Софии Ротару.

