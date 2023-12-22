Смотрите, как атмосферный фронт накрыл Петербург. Синоптик Колесов рассказал, чего теперь ждать

К Петербургу подошёл атмосферный фронт, поэтому всю первую половину дня будет идти снег. Об этом сообщает главный синоптик города Александр Колесов утром 22 декабря в своём телеграм-канале .

Пока снегопад слабый, при этом, судя по трансляции супервидовых веб-камер проекта «ОтЛичный Петербург» , видимость сильно снижена.

«В дальнейшем снег ещё сохранится, но пойдет уже с перерывами. Усиление юго-восточного ветра с приближением атмосферного фронта тоже начинается, но очень сильным ветер не будет, скорость ветра должна остаться в пределах 7–12 м/с», — отмечает синоптик.

В ближайшие два дня нашу погоду будет определять циклон с центром над Прибалтикой. В большинстве районов Ленобласти сохранится температура немного ниже нуля, а в Петербурге — близкая к нулю. Сегодня она, скорее всего, перейдет на слабый плюс.



За время оттепели в Петербурге растаяли 10 сантиметров снежного покрова. Сейчас он составляет 18 сантиметров.

