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    Смотрите, как атмосферный фронт накрыл Петербург. Синоптик Колесов рассказал, чего теперь ждать

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    К Петербургу подошёл атмосферный фронт, поэтому всю первую половину дня будет идти снег. Об этом сообщает главный синоптик города Александр Колесов утром 22 декабря в своём телеграм-канале.

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    Пока снегопад слабый, при этом, судя по трансляции супервидовых веб-камер проекта «ОтЛичный Петербург», видимость сильно снижена.

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    «В дальнейшем снег ещё сохранится, но пойдет уже с перерывами. Усиление юго-восточного ветра с приближением атмосферного фронта тоже начинается, но очень сильным ветер не будет, скорость ветра должна остаться в пределах 7–12 м/с», — отмечает синоптик.

    В ближайшие два дня нашу погоду будет определять циклон с центром над Прибалтикой. В большинстве районов Ленобласти сохранится температура немного ниже нуля, а в Петербурге — близкая к нулю. Сегодня она, скорее всего, перейдет на слабый плюс.

    За время оттепели в Петербурге растаяли 10 сантиметров снежного покрова. Сейчас он составляет 18 сантиметров.

    «Теперь должен начаться обратный процесс накопления снега, особенно в ближайших окрестностях, на Карельском перешейке. В Санкт-Петербурге к концу дня ждем до 3–5 см снега, а на Карельском перешейке ещё больше, до 5–8 см», — пишет Колесов.

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