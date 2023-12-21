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    «Впервые в судебной истории Петербурга». Гражданину Украины вынесли приговор за финансирование экстремизма

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    Санкт-Петербургский горсуд огласил приговор в отношении гражданина Украины Александра Цепелева, сообщает 21 декабря объединенная пресс-служба городских судов. Цепелева судили за незаконное производство и сбыт наркотиков, а также по статье «финансирование экстремистской деятельности».

    Как следует из сообщения пресс-службы, два Александра — Цепелев и Панкратьев — с ноября 2021 по март 2022 года организовали кустарное производство синтетического наркотика в квартире дома на улице Луначарского. Масштаб исчислялся килограммами. Часть успели продать.

    Кроме того, Цепелев, зная, что решением Верховного суда России украинская организация «Правый сектор»* (запрещена в России) признана экстремистской, переводил для нее на Украину достаточно крупные суммы.

    «В период с 01.11.2021 по 24.02.2022 Цепелев передал К. 1 000 000 рублей. К., находясь на территории Украины, должен был передать деньги «Правому сектору»* (организация запрещена в России) <…> Цепелев осознавал, для чего предназначались денежные средства», — сказано в сообщении.

    Цепелеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в ИК строгого режима.

    Панкратьеву, как ранее судимому, — в виде лишения свободы сроком на 17 лет в ИК строгого режима.

    Фигуранты к концу судебного следствия вину признали в полном объеме. По данным объединенной пресс-службы, в судебной истории Петербурга это первый приговор по статье о финансировании экстремистской деятельности.

    * Террористическая организация, деятельность которой запрещена в России.

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