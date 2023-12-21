«Впервые в судебной истории Петербурга». Гражданину Украины вынесли приговор за финансирование экстремизма

Санкт-Петербургский горсуд огласил приговор в отношении гражданина Украины Александра Цепелева, сообщает 21 декабря объединенная пресс-служба городских судов. Цепелева судили за незаконное производство и сбыт наркотиков, а также по статье «финансирование экстремистской деятельности».
Как следует из сообщения пресс-службы, два Александра — Цепелев и Панкратьев — с ноября 2021 по март 2022 года организовали кустарное производство синтетического наркотика в квартире дома на улице Луначарского. Масштаб исчислялся килограммами. Часть успели продать.
Кроме того, Цепелев, зная, что решением Верховного суда России украинская организация «Правый сектор»* (запрещена в России) признана экстремистской, переводил для нее на Украину достаточно крупные суммы.
«В период с 01.11.2021 по 24.02.2022 Цепелев передал К.
Цепелеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в ИК строгого режима.
Панкратьеву, как ранее судимому, — в виде лишения свободы сроком на 17 лет в ИК строгого режима.
Фигуранты к концу судебного следствия вину признали в полном объеме. По данным объединенной пресс-службы, в судебной истории Петербурга это первый приговор по статье о финансировании экстремистской деятельности.