«Впервые в судебной истории Петербурга». Гражданину Украины вынесли приговор за финансирование экстремизма

Санкт-Петербургский горсуд огласил приговор в отношении гражданина Украины Александра Цепелева, сообщает 21 декабря объединенная пресс-служба городских судов. Цепелева судили за незаконное производство и сбыт наркотиков, а также по статье «финансирование экстремистской деятельности».



Как следует из сообщения пресс-службы, два Александра — Цепелев и Панкратьев — с ноября 2021 по март 2022 года организовали кустарное производство синтетического наркотика в квартире дома на улице Луначарского. Масштаб исчислялся килограммами. Часть успели продать.

