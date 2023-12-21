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    Казахстан экстрадирует хакера Кислицина, обвиняемого в вымогательстве. На него претендовали также США

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    4 комментария

    Казахстан экстрадирует в Россию Никиту Кислицина, обвиняемого в хакерстве и вымогательстве. Об этом 21 декабря сообщает Генпрокуратура РФ.

    Помимо РФ, выдачи руководителя департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) требовали и Соединенные Штаты. В России он обвиняется по части третьей статьи 272-й УК РФ — «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации» и части второй статьи 163-й УК РФ — «Вымогательство».

    Следствие утверждает, что в октябре 2022 года Никита Кислицин с соучастниками получил доступ к данным сервера одной из компаний. Завладев информацией, хакеры потребовали 550 тысяч рублей в криптовалюте за нераспространение в публичных источниках. Позже Group-IB релоцировалась в Казахстан, сменив название на F.A.C.C.T. В аэропорту Алма-Аты 22 июня Кислицин был задержан по запросу Интерпола — этого требовали США. Вашингтон вменяет ему дело о заговоре с целью продажи данных, украденных его сообщником у соцсети Formspring в 2012 году.

    Одновременно с этим Россия объявила его в федеральный розыск. Запрос о выдаче Кислицина направляла российская Генпрокуратура в июне 2023 года. Основатель компании Илья Сачков был арестован в сентябре 2021 года по делу о госизмене. Суд приговорил его к 14 годам колонии.

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    Комментарии 4

    Гость21 Дек 2023 в 11:53
    Схема рабочая.
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