Казахстан экстрадирует хакера Кислицина, обвиняемого в вымогательстве. На него претендовали также США

Казахстан экстрадирует в Россию Никиту Кислицина, обвиняемого в хакерстве и вымогательстве. Об этом 21 декабря сообщает Генпрокуратура РФ.
Помимо РФ, выдачи руководителя департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) требовали и Соединенные Штаты. В России он обвиняется по части третьей статьи 272-й УК РФ — «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации» и части второй статьи 163-й УК РФ — «Вымогательство».
Следствие утверждает, что в октябре 2022 года Никита Кислицин с соучастниками получил доступ к данным сервера одной из компаний. Завладев информацией, хакеры потребовали 550 тысяч рублей в криптовалюте за нераспространение в публичных источниках. Позже Group-IB релоцировалась в Казахстан, сменив название на F.A.C.C.T. В аэропорту Алма-Аты 22 июня Кислицин был задержан по запросу Интерпола — этого требовали США. Вашингтон вменяет ему дело о заговоре с целью продажи данных, украденных его сообщником у соцсети Formspring в 2012 году.
Одновременно с этим Россия объявила его в федеральный розыск. Запрос о выдаче Кислицина направляла российская Генпрокуратура в июне 2023 года. Основатель компании Илья Сачков был арестован в сентябре 2021 года по делу о госизмене. Суд приговорил его к 14 годам колонии.