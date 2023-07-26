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    Основателя Group-IB Илью Сачкова приговорили к 14 годам колонии

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    Мосгорсуд огласил приговор в отношении специалиста по кибербезопасности, основателя компании Group-IB Ильи Сачкова. Он получил 14 лет колонии по делу о госизмене, сообщает 26 июля ТАСС.

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