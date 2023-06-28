РБК: В Казахстане задержан бывший главред «Хакера» Никита Кислицин

МВД России объявило в розыск нынешнего главу департамента компании F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) Никиту Кислицина. Судя по материалам Мосгорсуда, следствие просит арестовать его по делу о незаконном доступе к охраняемой законом информации — ч. 3 ст. 272 УК РФ. Об этом 28 июня сообщает РБК.



По данным РИА Новости, Тверской районный суд Москвы арестовал Кислицина заочно.

При этом в компании F.A.C.C.T. утверждают, что Кислицина задержали в Казахстане еще 22 июня, а известно об этом стало только сегодня. По словам представителя компании, претензии к Кислицину не имеют отношения к текущей работе, а связаны с событиями десятилетней давности, когда он работал главным редактором издания «Хакер». F.A.C.C.T. уже наняла адвокатов, а также попросила консульство Казахстана оказать содействие в защите Кислицина.