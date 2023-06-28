РБК: В Казахстане задержан бывший главред «Хакера» Никита Кислицин

МВД России объявило в розыск нынешнего главу департамента компании F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) Никиту Кислицина. Судя по материалам Мосгорсуда, следствие просит арестовать его по делу о незаконном доступе к охраняемой законом информации — ч. 3 ст. 272 УК РФ. Об этом 28 июня сообщает РБК.
По данным РИА Новости, Тверской районный суд Москвы арестовал Кислицина заочно.
При этом в компании F.A.C.C.T. утверждают, что Кислицина задержали в Казахстане еще 22 июня, а известно об этом стало только сегодня. По словам представителя компании, претензии к Кислицину не имеют отношения к текущей работе, а связаны с событиями десятилетней давности, когда он работал главным редактором издания «Хакер». F.A.C.C.T. уже наняла адвокатов, а также попросила консульство Казахстана оказать содействие в защите Кислицина.
Сейчас Кислицин возглавляет департамент противодействия сложным кибератакам. Компания F.A.C.C.T. продолжает дело Group IB, которая весной 2023 года продала свои активы в России местному менеджеру. Основателем компании Group IB является Илья Сачков, который был арестован в России в сентябре 2021 года по делу о госизмене. Материалы дела Сачкова засекречены.
Однако претензии к Кислицину есть не только в Москве, но и в Вашингтоне. Как пишет «Коммерсант», Кислицин был задержан и отправлен под стражу для изучения оснований для экстрадиции в США.
Весной 2020 года Минюст США опубликовал информацию об уголовном деле против Кислицина. Власти США обвиняют его в заговоре с целью продажи данных, украденных его сообщником у соцсети Formspring в 2012 году, писала тогда газета «Коммерсант».