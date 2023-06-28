    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, ю-з

    758мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd85.05eur93.14

    РБК: В Казахстане задержан бывший главред «Хакера» Никита Кислицин

    1851
    обсудить

    МВД России объявило в розыск нынешнего главу департамента компании F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) Никиту Кислицина. Судя по материалам Мосгорсуда, следствие просит арестовать его по делу о незаконном доступе к охраняемой законом информации — ч. 3 ст. 272 УК РФ. Об этом 28 июня сообщает РБК.

    По данным РИА Новости, Тверской районный суд Москвы арестовал Кислицина заочно.

    При этом в компании F.A.C.C.T. утверждают, что Кислицина задержали в Казахстане еще 22 июня, а известно об этом стало только сегодня. По словам представителя компании, претензии к Кислицину не имеют отношения к текущей работе, а связаны с событиями десятилетней давности, когда он работал главным редактором издания «Хакер». F.A.C.C.T. уже наняла адвокатов, а также попросила консульство Казахстана оказать содействие в защите Кислицина.

    Сейчас Кислицин возглавляет департамент противодействия сложным кибератакам. Компания F.A.C.C.T. продолжает дело Group IB, которая весной 2023 года продала свои активы в России местному менеджеру. Основателем компании Group IB является Илья Сачков, который был арестован в России в сентябре 2021 года по делу о госизмене. Материалы дела Сачкова засекречены.

    Однако претензии к Кислицину есть не только в Москве, но и в Вашингтоне. Как пишет «Коммерсант», Кислицин был задержан и отправлен под стражу для изучения оснований для экстрадиции в США.

    Весной 2020 года Минюст США опубликовал информацию об уголовном деле против Кислицина. Власти США обвиняют его в заговоре с целью продажи данных, украденных его сообщником у соцсети Formspring в 2012 году, писала тогда газета «Коммерсант».

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КазахстанРозыск
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close