Прокуратура просит посадить на 18 лет владельца Group-IB Сачкова на основе показаний бывшего чекиста

Гособвинение запросило 18 лет колонии для специалиста по кибербезопасности Ильи Сачкова. Его обвиняют в госизмене.

Об итогах прений сторон 21 июля пишет «Коммерсантъ». Обвинение считает вину Сачкова доказанной и просит приговорить его к 18 годам колонии, защита считает, что он не причастен и должен быть оправдан.

Как отмечает издание, ключевой свидетель обвинения это экс-начальник 2-го управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов. Он приговорен к 22 годам за госизмену по другому эпизоду, Сачков был свидетелем по его делу. Якобы Михайлов дал Сачкову некие документы, которые последний вывез за границу, после чего они попали в руки ФБР.