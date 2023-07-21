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    Прокуратура просит посадить на 18 лет владельца Group-IB Сачкова на основе показаний бывшего чекиста

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    1 комментарий

    Гособвинение запросило 18 лет колонии для специалиста по кибербезопасности Ильи Сачкова. Его обвиняют в госизмене.

    Об итогах прений сторон 21 июля пишет «Коммерсантъ». Обвинение считает вину Сачкова доказанной и просит приговорить его к 18 годам колонии, защита считает, что он не причастен и должен быть оправдан.

    Как отмечает издание, ключевой свидетель обвинения это экс-начальник 2-го управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов. Он приговорен к 22 годам за госизмену по другому эпизоду, Сачков был свидетелем по его делу. Якобы Михайлов дал Сачкову некие документы, которые последний вывез за границу, после чего они попали в руки ФБР.

    «Если будет обвинительный приговор, это будет одна из самых успешных операций американских спецслужб и очередной спланированный удар по российскому IT-сектору», — сказал Сачков в последнем слове.

    Приговор будет оглашен 26 июля.

    Сачков основал компанию Group-IB, которая занимается кибербезопасностью, отражением хакерских атак. После ареста Сачкова она продолжила свою деятельность.

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    Комментарии 1

    Гость21 Июл 2023 в 15:54
    «Если будет обвинительный приговор, это будет одна из самых успешных операций американских спецслужб и очередной спланированный удар по российскому IT-сектору», — сказал Сачков в последнем слове. вот те на! и здесь американцы. без них нича не магьом!
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