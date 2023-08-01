Казахстан согласился экстрадировать Кислицина в РФ, а в США отказался

Казахстан дал согласие на экстрадицию главы департамента компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицина в Россию, но отказал в аналогичном запросе США, передает ТАСС со ссылкой на российское генконсульство 1 августа.
«Судебным решением Кислицин был подвергнут экстрадиционному аресту сроком на 12 месяцев по запросу России, выдачи в США не будет», — рассказал советник генконсульства РФ в Алма-Ате Артем Оганов агентству.
Кислицин был задержан в Казахстане еще в июне после того как МВД России объявило его в розыск. Следствие обвиняет бывшего главного редактора «Хакера» в незаконном доступе к защищенной информации. Тогда представитель компании F.A.C.C.T. заявлял, что дело имеет отношение к событиям десятилетней давности, когда Кислицин еще работал в издании.
Сама компания F.A.C.C.T., где Кислицин возглавляет департамент противодействия сложным кибератакам, продолжает дело
При этом обвинения против Кислицина выдвигают не только в России, но и в США. Вашингтон вменяет ему дело о заговоре с целью продажи данных, украденных его сообщником у соцсети Formspring в 2012 году.