Казахстан согласился экстрадировать Кислицина в РФ, а в США отказался

Казахстан дал согласие на экстрадицию главы департамента компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицина в Россию, но отказал в аналогичном запросе США, передает ТАСС со ссылкой на российское генконсульство 1 августа.



«Судебным решением Кислицин был подвергнут экстрадиционному аресту сроком на 12 месяцев по запросу России, выдачи в США не будет», — рассказал советник генконсульства РФ в Алма-Ате Артем Оганов агентству.



Кислицин был задержан в Казахстане еще в июне после того как МВД России объявило его в розыск. Следствие обвиняет бывшего главного редактора «Хакера» в незаконном доступе к защищенной информации. Тогда представитель компании F.A.C.C.T. заявлял, что дело имеет отношение к событиям десятилетней давности, когда Кислицин еще работал в издании.

