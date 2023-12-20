    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как -3

    3 м/с, ю-з

    744мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd90.41eur99.05

    Скоро будет самый мощный зимний звездопад: 10 метеоров в час

    1051
    обсудить

    Самый мощный зимний звездопад придется на самую длинную ночь 2023 года. Его ждут все астрономы Северного полушария Земли. Анонсировал небесное явление Московский планетарий в среду, 20 декабря.

    Посмотреть можно будет и без телескопов на всей территории России. Но только за пределами крупных городов и если будет чистое небо и не будет лунной подсветки. Как отмечают астрономы, в прошлом Урсиды давали вспышки до 90–120 метеоров в час, но обычная их активность в последние годы малая — около 10 метеоров в час.

    «Фонтанка» рассказывала, что Урсиды — самый северный метеорный поток и наблюдать его возможно только из Северного полушария над северным горизонтом, так как радиант метеорного потока находится в созвездии Малая Медведица, от которой звездопад берет свое название.

    По скорости пролета метеоров звездопад Урсиды очень схож с Геминидами, но по яркости и частоте его метеоры значительно слабее. Скорость входа метеоров Урсид в атмосферу около 33 км/с. Для сравнения: скорость метеоров потока Персеиды 59 км/с.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЗвездопадУрсиды
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close