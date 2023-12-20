Скоро будет самый мощный зимний звездопад: 10 метеоров в час

Самый мощный зимний звездопад придется на самую длинную ночь 2023 года. Его ждут все астрономы Северного полушария Земли. Анонсировал небесное явление Московский планетарий в среду, 20 декабря.



Посмотреть можно будет и без телескопов на всей территории России. Но только за пределами крупных городов и если будет чистое небо и не будет лунной подсветки. Как отмечают астрономы, в прошлом Урсиды давали вспышки до 90–120 метеоров в час, но обычная их активность в последние годы малая — около 10 метеоров в час.



«Фонтанка» рассказывала, что Урсиды — самый северный метеорный поток и наблюдать его возможно только из Северного полушария над северным горизонтом, так как радиант метеорного потока находится в созвездии Малая Медведица, от которой звездопад берет свое название.

