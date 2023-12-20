ФСБ Петербурга накрыла груз в 650 кг наркотиков

Следственная служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти 15 декабря возбудила уголовное дело по приготовлению к сбыту наркотиков организованной группой в крупном размере — по статьям 30 и 228.1, часть 5, УК (предусматривается до 20 лет или пожизненное наказание). По информации «Фонтанки», в этот же день Кировским районным судом города на два месяца арестованы трое петербуржцев. Захват прошел накануне при поддержке спецназа «Град» во время передачи части наркотиков (около 100 кг) в гаражах на проспекте Народного Ополчения.

По данным «Фонтанки», вечером, 14 декабря оперативники госбезопасности задержали 32-летнего Евгения Яцука, 36-летнего Артура Лукьянчикова и 38-летнего Антона Хаметова. Первый из боксеров последнее время занимался автобизнесом (передвигался на «Порше»), а двое других — персонажи с понятной для силовиков репутацией. Оба ранее уже получали длительные сроки за сбыт наркотиков, отсидели, а сейчас должны отбывать принудительные работы. Так, на момент задержания один являлся слесарем, второй — сборщиком, они были оформлены в петербургской частной компании (где и должны за них нести ответственность перед УФСИН). Всего в процессе различных обысков ФСБ изъяла около 650 кг белого порошка.

Что касается масштаба нового уголовного дела, то в этом году в России было лишь одно изъятие, сопоставимое с петербургским: в Подмосковье, как писало РИА Новости, накрыли 699 кг порошка, его собирались вывезти в ЕС. А в 2019 году в порту Петербурга нашли контейнер из Эквадора с 400 кг, в этом году полиция остановила грузовик с фруктами, где спрятались 200 кг. На черном рынке грамм порошка в опте стоит от 5 до 10 тысяч рублей. Соответственно, цена 650 кг только в минимуме достигает 3,5 млрд.



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