«Беспрецедентное, ошеломляющее постановление». Суд Колорадо отстранил Трампа от участия в праймериз штата

Верховный суд штата Колорадо подтвердил решение первой инстанции и запретил бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в праймериз штата в 2024 году по конституционным основаниям.
CNN 20 декабря (по московскому времени) пишет: «Во вторник Верховный суд Колорадо вошел в историю, вынеся беспрецедентное, ошеломляющее постановление о том, что бывший президент Дональд Трамп по конституции не имеет права баллотироваться в 2024 году».
Основанием для решения стала 14-я поправка к конституции — она ограничивает в праве быть избранными тех граждан, которые, «занимая должность, участвовали в мятеже или восстании против США». Имеются в виду события 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа напали на Капитолий и заблокировали работу конгресса, который собирался утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. По обвинениям, связанным с участием в штурме, позже были арестованы сотни людей.
«Во многих отношениях это знаковое постановление возлагает на Трампа ответственность за попытку отменить выборы 2020 года и предусматривает политическое наказание за его антидемократическое поведение», — говорится в публикации CNN.
Трамп имеет право подать апелляцию. В его штабе назвали вердикт суда ошибочным и пообещали обжаловать его.
Аналогичные дела в отношении Трампа были возбуждены и в других штатах, но ни в одном не удалось исключить имя экс-президента из избирательных бюллетеней.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Нынешний лидер Джо Байден ещё весной заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии. От Республиканской партии выдвигаться хотят Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, бизнесмен Вивек Рамасвами и другие деятели.