«Беспрецедентное, ошеломляющее постановление». Суд Колорадо отстранил Трампа от участия в праймериз штата

Верховный суд штата Колорадо подтвердил решение первой инстанции и запретил бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в праймериз штата в 2024 году по конституционным основаниям.



CNN 20 декабря (по московскому времени) пишет: «Во вторник Верховный суд Колорадо вошел в историю, вынеся беспрецедентное, ошеломляющее постановление о том, что бывший президент Дональд Трамп по конституции не имеет права баллотироваться в 2024 году».



Основанием для решения стала 14-я поправка к конституции — она ограничивает в праве быть избранными тех граждан, которые, «занимая должность, участвовали в мятеже или восстании против США». Имеются в виду события 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа напали на Капитолий и заблокировали работу конгресса, который собирался утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. По обвинениям, связанным с участием в штурме, позже были арестованы сотни людей.

