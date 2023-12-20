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    Суд запретил экс-президенту США Трампу участвовать в праймериз в Колорадо

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    5 комментариев

    В штате Колорадо Верховный суд запретил экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии для выдвижения кандидатами на пост президента в 2024 году. Об этом в среду, 20 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление судебной инстанции.

    Суд воспользовался третьим разделом 14-й поправки к Конституции США. Она запрещает занимать высшую госдолжность тем, кто принимал участие в мятеже. CNN назвал решение суда «ошеломляющим и беспрецедентным». Предвыборный штаб Трампа обещает быстро подать апелляцию в Верховный суд США.

    В августе стало известно, что Дональду Трампу предъявили обвинения в попытках отменить результаты выборов 2020 года, которые привели к штурму Капитолия в январе 2021 года. Бывший американский лидер отвергает такие обвинения, уточняет CNN.

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    Дональд ТрампВыборы СШАКолорадоСуд
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    Комментарии 5

    Гость20 Дек 2023 в 03:48
    Добрая новость!
    +2−0
    Гость20 Дек 2023 в 03:21
    Запретил? А демократия?
    +2−2
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