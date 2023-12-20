Суд запретил экс-президенту США Трампу участвовать в праймериз в Колорадо

В штате Колорадо Верховный суд запретил экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии для выдвижения кандидатами на пост президента в 2024 году. Об этом в среду, 20 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление судебной инстанции.

Суд воспользовался третьим разделом 14-й поправки к Конституции США. Она запрещает занимать высшую госдолжность тем, кто принимал участие в мятеже. CNN назвал решение суда «ошеломляющим и беспрецедентным». Предвыборный штаб Трампа обещает быстро подать апелляцию в Верховный суд США.