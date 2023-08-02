СМИ: экс-президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения по четырем пунктам

Экс-главе США Дональду Трампу предъявили обвинения в связи с попытками отменить результаты выборов 2020 года, которые привели к штурму Капитолия 6 января 2021 года, сообщает CNN.
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Экс-главе США Дональду Трампу предъявили обвинения в связи с попытками отменить результаты выборов 2020 года, которые привели к штурму Капитолия 6 января 2021 года, сообщает CNN.
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