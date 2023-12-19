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    Путин поручил заняться возрождением спортивных парадов на Красной площади

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    15 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 марта представить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади, сообщают в пресс-службе Кремля во вторник, 19 декабря.

    Соответствующее поручение глава государства дал по итогам октябрьского заседания Совета по физкультуре и спорту. На той же встрече президент поручил правительству подготовить предложения о расширении международного спортивного сотрудничества к 20 июня.

    В октябре с такой инициативой к Путину обратился руководитель Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Помимо возрождения традиции проведения спортивных парадов на Красной площади, он предложил объявить 2024 год Годом спорта.

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    Комментарии 14

    Гость19 Дек 2023 в 23:48
    "Дайте ему селёдки."©
    +0−0
    Гость19 Дек 2023 в 23:47
    "Дайт
    +0−0
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