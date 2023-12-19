Путин поручил заняться возрождением спортивных парадов на Красной площади

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 марта представить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади, сообщают в пресс-службе Кремля во вторник, 19 декабря.



Соответствующее поручение глава государства дал по итогам октябрьского заседания Совета по физкультуре и спорту. На той же встрече президент поручил правительству подготовить предложения о расширении международного спортивного сотрудничества к 20 июня.



В октябре с такой инициативой к Путину обратился руководитель Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Помимо возрождения традиции проведения спортивных парадов на Красной площади, он предложил объявить 2024 год Годом спорта.

