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    Выставки

    Ботанический сад сделал бесплатным вход до конца недели

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    3 комментария

    В петербургском Ботаническом саду объявили бесплатный вход с 19 по 24 декабря. Прогуляться по аллеям можно без парковых билетов. Однако за оранжерейные маршруты, если вы по ним направитесь, по-прежнему придется платить в обычном режиме: взрослый — 500 рублей, детский и льготный (по вторникам и четвергам) — 350 рублей.

    Фото: предоставлено Ботаническим садом
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    Бесплатный вход в парк Ботанического сада временно ввели в связи с проведением Рождественской выставки-ярмарки в павильоне «Зеленый домик». На ней представлены флористика, живопись, керамика, ботанические коллажи, ювелирное искусство и многое другое. В программе ярмарки — мастер-классы для детей и взрослых, расписание есть в группе мероприятия в сети «ВКонтакте». Ярмарка открыта с 10:00 до 18:00.

    Фото: предоставлено Ботаническим садом

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